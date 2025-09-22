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La peligrosa profecía de Baba Vanga sobre la inteligencia artificial ha estado en tendencia en las últimas horas. Recordemos que esta mujer es una de las damas que han sido catalogadas como profetas.

Vanga nacida en Bulgaría ganó fama desde antes de morir, ya había predicho la caída de las Torres Gemelas como la desintegración del bloque de la Unión Soviética. Además de otros hechos que le han atribuido.

En los últimos años muchas personas han buscado que dijo la mujer, una de estas profecías sobre lo que para ese tiempo se llamaba la “revolución de los robots”. O llegada de la era “robótica o tecnológica”, la cual se pensaba llegaría en el año 2000.

Pero luego de más de 20 años lo dicho por la mujer tomó fama, ya que dijo que para el año 2026 la era robótica o inteligencia artificial pudiera ser peligrosa. La dama dijo que la “rebelión tecnológica pudiera llegar.

La peligrosa profecía de Baba Vanga

Es por ello que indicó que para el año entrante la era de robots, y de inteligencia artificial y pudiera dominar al mundo. Esto no sería algo positivo para el mundo y destacan que la misma pudiera tomar el control de muchas cosas.-

Indicó Baba Vanga que esta rebelión podría ser autónoma y es donde estaría el verdadero peligro para la humanidad. Hasta ahora indican que es solo una predicción hecha por la mujer cuando estaba en vida.

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