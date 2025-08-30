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Los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana detuvieron a dos sujetos a quienes les incautaron material de guerra, según reportes.

Los detenidos están identificados como José Javier Navarro Tovar (18) y Onal Alexander Guillén Ceballos (29), quienes fueron capturados en el sector La Croquera, Palo Negro (Aragua). Estas personas cargaban un bolso que al ser revisado por los agentes de la Polinacional, les encontraron 10 cartuchos destinados a fusiles 7,62×51, ocho balas calibre 5,7×28, una granada aturdidora, un radio portátil y un celular.

En Aragua aún quedan células asociadas al extinto Tren de Aragua. Una de ellas, denominada Los Chevrolet, pretendió ser reorganizada desde Colombia donde se encuentra su fundador, Manuel Antonio Alvarado Román (Manuel Chevrolet). Esto para fomentar violencia con fines políticos, según investigaciones de inteligencia.

La PNB capturó a dos hombres

El 29 de junio pasado, una comisión de la PNB se enfrentó a socios de Manuel Chevrolet en el barrio Los Tanques, Villa de Cura (Aragua), donde cayeron cuatro abatidos. Uno de los abatidos quedó identificado como Darwin José Martínez Oviedo (El Arepita), quien figuraba como cabecilla del grupo criminal de Manuel Chevrolet.

Durante ese operativo, los polinacionales incautaron armas de fuego, municiones y aparatos de comunicación, según reportes recabados.

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