La predicción de Baba Vanga sobre Trump y su salud

predicción de Baba Vanga sobre Trump y su salud
Foto: El Cronista.

La predicción de Baba Vanga sobre Trump ha tomado las tendencias de las redes sociales. El presidente de Estados Unidos, hace unas semanas presentó una hinchazón en las piernas. Es por ello que asocian esta predicción que dijo la dama antes de morir hace 35 años.

Dijo la mujer que ha sido llamada “La Nostradamus de los Valcanes”, que un mandatario estadounidense se vería aquejado de salud. Trump fue diagnosticado con «insuficiencia venosa crónica», hace unas semanas.

Es por ello que tuvo que tener un reposo corto, pero que en La Casa Blanca detallaron que no es peligroso. En 1990 dijo Vanga que el padecimiento sería grave para el mandatario de la nación norteamericana.

Y que a la par se esperan conflictos internacionales escaladas armadas especialmente entre el Medio Oriente como en Europa. Es por ello que en dicha predicción se dice que el mandatario se alejará un poco por el problema de salud.

La predicción indica que este pudiera estar alejado un poco de la agenda de trabajo pero la pitonisa no habló del tiempo que lo haría. Esta predicción la asocian con el atentado que sufrió Trump cuando no estaba en la presidencia.

NO DEJES DE LEER AHORA: Profesora falleció en un motel en extrañas circunstancias junto a uno de sus estudiantes

En las últimas semanas, Trump ha tenido una agenda apretada la cual ha incluido viajes pero hasta ahora no se ha dicho nada sobre su salud. Este ha estado incluso caminando sin problemas luego de lo diagnosticado.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
SourceEl Heraldo de México
