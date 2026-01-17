Compartir

La premonición del cantante Yeison Jiménez se había manifestado en sueños, dos veces había soñado con un accidente aéreo donde se veía involucrado. En una entrevista Jiménez había hablado del tema.

Los planes de Yeison eran muchos seguir ganando popularidad pero los sueños se truncaron este mismo año. El pasado 10 de enero murió en el accidente aéreo, en el aeropuerto de Paipa, en Boyacá, Colombia.

El país y sus seguidores siguen tristes por la partida del cantante, el cual estaba en la cúspide. Las palabras de Yeison duelen más ahora en su público, el cual aun no ha asimilado el adiós del vocalista.

La premonición del cantante Yeison Jiménez

Fue en esa entrevista donde contó sobre ese miedo y sobre los sueños con un accidente aéreo. Habló con cautela sobre el tema, sin saber que días después el mismo ocurriría y donde moriría en el mismo.

Reflexionaba sobre ese pálpito de sentir que estaría involucrado, pero respiraba y seguía y solo pensaba que era una premonición. Por supuesto, en ese instante el cantante pensaba en su carrera y de cómo seguir conquistando a la gente.

NO DEJES DE LEER AHORA: Julio Iglesias se defiende de acusaciones y esto fue lo que dijo

Jiménez estaba en plena agenda de presentaciones, en plena gira constante que hacen los artistas cuando están ganando público. Y había hecho presentaciones y venían muchas más las cuales quedaron solo anotadas.

Yeison dejó muchas canciones cargadas de amor al público y de mucha alegría. Las cuales siguen sonando en las emisoras de Colombia y de otros países. Las mismas mantienen vivo todo el legado musical del cantante.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas