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La primera fotografía captada en la ciudad de Valencia data de unos siglos, la misma fue obra del fotógrafo caraqueño Federico Carlos Lessmann Heibner. La misma data de los años 1870 a 1975.

Lessmann era hijo de un fotógrafo Federico Lessmann Meder, la imagen fue tomada desde lo más alto del emblemático Puente Morillo, ubicado en la calle Colombia. En ese tiempo tenía su nombre antiguo… Calle Real.

Con sentido desde el rio Cabriales hacia el este, foto que ha sido captada años después por muchas personas. Y es una postal de la zona del centro, donde ahora está la calle Colombia y el centro valenciano.

La primera fotografía captada en la ciudad de Valencia

En la foto quedó inmortalizada unos valencianos que estaban cercanos como la Catedral o Basílica Catedral de Valencia y la fila de La Guacamaya. Mostrando cómo era la ciudad para finales de 1800.

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El puente Morillo es uno de los de mayor historia que hay en Valencia y que sigue en pie siendo parte de nuestro día a día. Recuerdos memorables de esta ciudad que amamos, nuestra capital de Carabobo, nuestra amada Valencia.

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