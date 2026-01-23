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La profecía de Fuego en el Cielo es una de las que escribió Nostradamus y que los conocedores de las centurias indican pudiera ocurrir en este año. En el libro del boticario francés hay algunas predicciones que las ligan al presente.

La aparición del Fuego en el Cielo indican que pudiera ser uno de los fenómenos que tendrían que ver con fenómenos meteorológicos que se verán este año. Sobre todo en los últimos tres meses.

Otros estudiosos indican que este fenómeno pudiera estar ligado a lo que ocurre con el cambio climático. Como por el calentamiento global que hay actualmente en el planeta, ligado a las altas temperaturas.

La profecía de Fuego en el Cielo que escribió Nostradamus

La llegada de las “monedas corruptas”, llama poderosamente la atención una predicción sobre las monedas y una crisis financiera que pudiera ocurrir en el mundo. Además de mercados económicos inquietos que pudieran ser protagonistas en estos meses.

Hasta ahora el mercado económico mundial sigue en marcha pero pudiera tener conflictos a mediados de año. Las centurias de Nostradamus ha hablado sobre el tema de finanzas en varios capítulos.

La llegada del “Gran Enjambre de Abejas”, este es interpretado como líderes influyentes que aparecerán este año. En su mayoría personas aun jóvenes que pudieran entrar de lleno en la política mundial.

Una región llena de sangre

Inundada de sangre, uno de los escritos del francés señala que una parte del mundo podría estar llena de sangre. Esta profecía por décadas ha preocupado a mucha gente y señalan que pudiera ser un conflicto en Europa

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