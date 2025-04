Compartir

La radio en España los salvó en el apagón, y estamos hablando del radio con pilas, el cual volvió a ser una ayuda como también las emisoras. La tecnología, celulares de última generación, equipos electrónicos como computadoras o tablets, quedaron «muertas» por la electricidad.

En su mayoría las personas no sabían nada de lo que estaba ocurriendo, y fue cuando nuevamente encendieron la radio. Colocaron las pilas y listo, nuevamente tenían una ventana informativa y se enteraron del apagón.

Los celulares y las grandes empresas de telefonía quedaron a la deriva, ni las pilas de pudieron activarse. Estas se agotaron rápidamente dejando a los celulares sin señal, es por ello que todos se volcaron a la radio.

Muchas familias no sabían la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Luego en la radio, específicamente en las emisoras informativas dieron los boletines.

Las emisoras se volcaron a la información, a dar informaciones precisas, como a hacer el vehículo de información entre lo que ocurría y los radioescuchas. El medio de comunicación copó nuevamente la escena.

La electricidad sigue siendo necesaria, para todo, no hay tecnología sin electricidad, como tampoco la velocidad del internet no importa si no hay energía.

Los kits de ayuda

Desde ayer martes 29 de abril de 2025, están listos los kits de ayuda, precisamente entre los artículos de ayuda hay una radio pequeña de baterías doble A. Dichos kits se pueden armar directamente en casa.

En el mismo hay medicinas, alimentos no perecederos, ropa, como recomiendan a las personas siempre tener agua embotellada. Luego del apagón que sufrieron los españoles los kits son tendencia.

