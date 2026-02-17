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La reacción de Shakira en Guatemala durante el concierto se hizo viral. La cantante estaba junto a los fanáticos cuando varios de ellos tenían la cara de Gerard Piqué. La cara que portaban los fans era de un Piqué diabólico.

Shakira se sorprendió al estar cantando y vio la cara del padre de sus dos hijos. Esta mostró su asombro, siguió cantando pero se vio claro cuando su cara cambió de colores. Por supuesto, los seguidores dijeron que aun hay algo de amor en esa mirada.

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La reacción de Shakira en Guatemala

Otros dijeron que el rostro que mostró la cantante fue de miedo, al verlo de esa manera. Probablemente se haga viral ahora la cara del español en los conciertos de la cantante nacida en Colombia.

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En las giras de la cantante, siempre los fanáticos buscan sorprenderla, pero lo de las máscaras o cara de Piqué se vio por primera vez en el concierto de Guatemala. Donde la intérprete de “Pies Descalzos” volvió a deleitar a los fanáticos.

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