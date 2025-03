Compartir

La recomendación de esta semana, hoy lunes 24 de marzo de 2025 es la siguiente y la misma va dirigida a todos los conductores. De motos, vehículos livianos, autobuseros, camioneros, gandoleros, entre otros.

No hay necesidad de correr, de exceder en la velocidad, en lo que va de año la tasa de accidentes de tránsito va alta. Apenas vamos a completar el primer trimestre y ya tenemos cifras altísimas de accidentes de tránsito.

Hacemos el llamado, el manejar no es un juego, no hay necesidad de ir a una velocidad alta y cruzando de canal en canal. Se comen la luz, el semáforo no es un adorno, hay que cumplir los cambios de luz.

El manejar no es una escena de la película Rápido y Furioso, todo lo contrario es una responsabilidad y aplaudimos a aquellos conductores que cumplen con la ley. Que no se exceden en la velocidad.

La recomendación de esta semana: ¡No corras!

Y vamos a empezar precisamente por nuestro estado, donde vemos como las personas manejan incumpliendo las normas de tránsito. Estos llamados lo hemos hecho otras veces y revisando la historia desde el año 1970 se están haciendo los mismos.

Y solo basta salir y observar que hay más imprudencia, mayores accidentes y no podemos seguir de esa manera. Todos somos responsables de nuestro vehículo, la velocidad en la que vamos.

Esta semana maneja con responsabilidad, cumple con las leyes de tránsito, no manejes en estado de ebriedad. Como tampoco lo hagas viendo el celular, es hora de bajar esas estadísticas.

Es responsabilidad de cada uno de nosotros manejar como debe ser, manejar en el sentido correcto, no hacerlo en el hombrillo. Hazlo por tu familia y por este hermoso país que se llama Venezuela.

¿No decimos a todo el planeta que este es el mejor país del mundo?, vamos a empezar entonces por manejar con responsabilidad.

