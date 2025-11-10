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Mhoni Vidente para mañana 11 de noviembre hizo una recomendación a aquellas personas que crean en las corrientes energéticas. Las cuales siempre están pendiente de sus publicaciones como de sus predicciones.

Dijo que es un día muy especial y donde –según ella- hay una oportunidad para pedir un deseo. El cual primero que nada debes tener mucha fe, paciencia como constancia para poder alcanzarlo.

Comentó la tarotista que será un día muy especial y que se puede hacer una ceremonia para poder alcanzar lo que se quiere. Este 11 de noviembre de las 11 de la mañana dijo que se debe pedir un deseo.

La recomendación de Mhoni Vidente para mañana 11 de noviembre

Para ello hay que hacer una ceremonia especial, en la cual debes tener a la mano una cinta roja y una vela blanca. Ya que será un día especial para qué ese deseo se cumpla, dijo que la suerte va a cambiar.

“Se les recomienda ponerse un listón rojo en la muñeca, prender una vela blanca y hacer una petición de algo que necesitas tanto, y el día 11 de noviembre, a las 11 de la mañana. Abrir ese portal para que sea cumplido… verán que cambiará la suerte, por lo que se alinean las energías positivas en la vida”, explicó.

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“Será un día muy especial para toda la humanidad”, comentó la famosa astróloga y conocedores de las corrientes energéticas. Indicó que es el día de la abundancia, de la salud como de la prosperidad.

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