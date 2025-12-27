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La recordada Navidad de la avenida Bolívar de Valencia

By Danny Valdiviezo
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La recordada Navidad de la avenida Bolívar de Valencia

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Danny Valdiviezo
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¿Cómo olvidar esos años?, la recordada Navidad de la avenida Bolívar de Valencia. La misma la vimos en comerciales de bancos, también en otras cuñas a mediados de los noventa cuando ir a esa zona era la moda.

Todo estaba enteramente iluminado, había programas de la televisora regional desde el lugar como vimos turistas internacionales sorprendidos de la decoración. Desde la torre Camoruco hasta los postes, estaban iluminados.

De hecho, iban las familias a caminar todo ese espacio iluminado, parte de la avenida más querida de Valencia estaba decorada por todo lo alto. Como también zonas adyacentes al lugar desde la 137 entre otras avenidas.

La recordada Navidad de la avenida Bolívar de Valencia
Foto: Valencia de Antaño.

Lástima que no era la era digital, no habían llegado los celulares con cámaras o videos. Eran pocas las cámaras digitales en aquellos años, pero podemos observar cómo era la avenida Bolívar en esos años.

La recordada Navidad de la avenida Bolívar de Valencia

Vimos “de incógnitos” a varios artistas de la época (nacionales e internacionales), los cuales venían a Valencia a recorrer las luces. A compartir con las personas, en otras palabras a vivir la Navidad con el público valenciano.

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La zona era conocida como “las luces del Camoruco” y a su vez había otros espacios iluminados para que las personas fueran a visitar como a caminar en Navidad. Recuerdos de nuestra hermosa ciudad de Valencia.

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SourceValencia de antaño
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