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El desorden en un cuarto y las malas energías están relacionados, ya que el caos visual y físico se considera un reflejo de un estado emocional y mental desorganizado. Y una barrera para el flujo de energía positiva.

Mantener un espacio ordenado, por el contrario, puede mejorar el estado de ánimo, reducir el estrés y fomentar la sensación de calma y armonía. No tener ropa sucia desordenada, además de un caos en la habitación.

Desorden de un cuarto y las malas energías

Reflejo del estado interno: Un espacio desordenado puede reflejar una mente saturada de pensamientos o tensiones no resueltas, lo que impide la paz y el equilibrio, explica Ambito.

Desequilibrio energético: El desorden y la acumulación de objetos viejos o rotos crean un ambiente denso y pesado, afectando el bienestar emocional, de acuerdo con el Feng Shui.

Apego al pasado: El desorden puede estar relacionado con un apego a cosas del pasado que ya no tienen utilidad o significado, lo que dificulta dejar ir y avanzar, indica Ambito.

Impacto en el bienestar: El desorden se ha vinculado con emociones negativas como la angustia y la desgana, e incluso se ha relacionado con un aumento de los niveles de cortisol (la hormona del estrés) en estudios sobre el estado de ánimo, según Vivienda Saludable.

Cómo mejorar la situación

Ordena y limpia: Deshazte de lo que no necesitas y asigna un lugar para cada cosa que conservas.

Ventila el espacio: Abre las ventanas para que circule el aire fresco y salgan las energías estancadas.

Usa sahumerios o hierbas: Quemar incienso, salvia o sahumerios con hierbas como ruda o romero ayuda a movilizar y limpiar la energía, según La Nación.

Mantén la constancia: El orden es un hábito que se entrena. Empieza con pequeños pasos, como ordenar una pequeña área por día, para crear un efecto acumulativo de energía positiva.

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