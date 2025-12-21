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La respuesta de Maite Delgado a Stephany Aabasali no se hizo esperar, y en redes sociales dijo el por qué no le dio el micrófono a la exMiss Venezuela. Desde hace varios días la animadora había sido cuestionada por no darle la oportunidad a Abasali.

Pero Maite salió al paso y dijo lo que había sucedido esa noche, el tema ha sido una polémica en los últimos días. Ya se había hablado por parte de Stephany que no le habían dado una despedida como ella quería.

La respuesta de Maite Delgado a Stephany Abasali

Maite Delgado fue enfática y dijo: “Lamento profundamente que no haya tenido la noche hermosa con la que soñó pero eso en ningún caso dependió de mi, ni de mi compañero. Los animadores de un espectáculo de esa envergadura no decidimos quien habla y quién no. Y mucho menos suceden informalidades como pídeles el micrófono que ellos seguro te lo dan. Cualquier persona responsable y profesional sabe que eso no pasa”, dijo. “Cualquier opinión distinta se respeta pero seguramente viene del desconocimiento del oficio. Recibo con amor y humildad todas las críticas y los que me conocen saben que nunca me prestaría para hacer “la maldad”, sea lo que sea que eso signifique”, dijo Maite.

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