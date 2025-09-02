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La Roca Dwayne Johnson sorprendió a todo el mundo con su cambio físico, el cual lo llevó a ser tendencia en las últimas horas. El actor apareció delgado, y hasta con otro estilo de vestimenta.

Johnson conocido por varias películas famosas estuvo en el Festival de Cine de Venecia en Italia. Donde fue uno de los más buscados por la prensa, muchos de los seguidores del actor se preocuparon.

Pero explicó a que se debe su cambio físico, y es que la transformación que tuvo se debe a un nuevo papel. La Roca está en grabaciones de la película The Smashing Machine, donde interpretará al luchador Mark Kerr.

La Roca Dwayne Johnson sorprendió con su cambio físico

La estrella de Hollywood está en medio de una dieta estricta, con comidas especiales para poder lograr el peso ideal para la película. En el festival se le vio al lado de la actriz Emily Blunt, quien también está en esa película.

En cuanto a la vestimenta, muchos dijeron que Johnson tiene un estilo de ropa menos formal dejando de lado los trajes. Por el contrario lleva camisas coloridas las cuales lo hacen ver como un latino.

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El actor junto a la actriz fueron los más fotografiados del festival de cine en esa zona de Italia. Los reporteros internacionales no pararon de fotografiarlos, incluso fueron la sensación del festival.

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