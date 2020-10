FISCAL DE LUJO: Desde que asumió en el año 2017 las riendas del Ministerio Público Tarek William Saab, tras la nefasta y corrupta gestión de quien hoy es una delincuente de marca mayor, destacan los logros en materia de las violaciones contra los derechos humanos, se le ha dado un duro golpe al narcotráfico y a mafias delictivas de crimen organizado, eso sin mencionar, que a lo interno del Ministerio Público, se ha logrado una depuración de fiscales corruptos que estaban al servicio de quien era su jefa y cabecilla de la banda para ese entonces, hoy están privados de libertad, otros procesados por hechos de corrupción. Con certeza, aplomo, sentido de justicia y lealtad a la Patria, Tarek William Saab en tres años al frente del Ministerio Público tiene muchos logros que resaltar, uno de ellos el desmantelar una trama de corrupción vinculada a Petróleos de Venezuela, por la cual 100 funcionarios fueron procesados. No cabe duda que es uno de los funcionarios de impecable gestión. Bravo por eso.

LA SALUD Y EL ENTORNO: No cabe duda que al transcurrir las semanas se ha hecho más preocupante para los carabobeños, incluso para el mismo entorno del gobernador Rafael Lacava, conocer de su paradero y de su estado de salud, es lógico que surja la interrogante por cuanto se trata de una figura publica de mucha relevancia en el país y de alta penetración en las Redes Sociales, siendo que Dracula acostumbró a su pueblo, a sus seguidores, al contacto y la interacción diaria a través de sus redes personales, donde tiene más seguidores que detractores, obviamente siempre las especulaciones, los rumores, se generan en torno a una situación de hermetismo más aún por los recientes acontecimientos vinculados a investigaciones, detenciones, desmantelamiento de mafias del entorno del gobernador, personajes en acciones delictivas, como la reciente Operación Principe que llevaron a cabo funcionarios del Sebin en Puerto Cabello, eventos que lo han impactado política y en lo personal. Ciertamente que el Gobernador Rafael Lacava enfrenta una situación de salud que amerita recuperación debido al contagio de covid que lo mantiene bajo perfil, para poder recuperarse con la energía que lo caracteriza, propia de un deportista, revela una fuente de salud cercana a Lacava que ha sufrido perdida de peso, arritmias cardíacas, sudoraciones, ya que según científicamente, el estrés, la ansiedad y la depresión, producto de la soledad, son factores adversos en el tratamiento para la recuperación total del covid. Sin embargo desde Puerto Cabello donde se encuentra el gobernador Lacava y su hijo (el futbolista), está muy atento a todo lo que ocurre a su alrededor, lo más preocupante, es que se estaría dando cuenta de que un grupúsculo que le juraban lealtad y compromiso político andarían buscando tablas de salvación, viendo como se cuadran por Caracas, tienen fastidiado a Nicolasito Maduro Guerra, el hijo del presidente Nicolas Maduro, le revientan el teléfono de mensajes, pues piensan que a Caracas y al alto gobierno los cuentos de Carabobo no llegan. Otros son más descarados y no ocultan su desespero, tal es el caso de un secretario que todas las mañanas a punta de 6:00 se instala en el Restaurante del Hotel Hesperia de Valencia a montarle cacería al candidato Vielma Mora, a esperar que este baje a desayunar, para abordarlo, será por lo que se rumora que Vielma pueda ser el próximo gobernador del estado Carabobo. Una cosa es la salud del gobernador de la cual está pendiente su pueblo y el mismo presidente Nicolas Maduro, y otra cosa es el accionar de la justicia y las leyes, en el caso de hechos delictivos que los hay y que presuntamente involucran a algunos de sus funcionarios de gobierno y a uno que otro alcalde, comentaba un Ministro que viene mucho a Carabobo cuya humildad y sencillez le brota por los poros de la piel: “Ese carajo Lacava es buen gobernador, le ha hecho a Carabobo, es un tipo vergatario, pero tiene unos malandrines con camionetas Fortuner 2020 que no lo ayudan. Confundieron hacer gobierno, con hacer dinero y son dos cosas totalmente distintas”. Ahí se las dejo. SERA CIERTO: Revela una fuente que las relaciones no están muy bien entre un alcalde muy cercano al gobernador de Carabobo, uno de sus mas consentidos, dizque hasta discusiones por teléfono han habido, incluso porque este alcalde sería uno de esos que tiene loco a Nicolasito para que lo ayude con su papá, porque según, pronto ocurrirán cambios políticos para Carabobo y quiere sobrevivir a lo que pueda pasar; por cierto me llego el dato de que este alcalde sorpresivamente se salió de varios grupos de whatpsaap. INVESTIGAR: Se debe investigar el porque en algunas estaciones de gasolina como Trigal Norte, entre otras de Valencia, se permite que conductores y vehículos pernocten en horas de la noche una vez cerrada la bomba, hacen ver que están reparando un caucho, una falla mecánica, pero en realidad es para salir con el tanque full de gasolina. 300 DÓLARES: Trabajadores de un Instituto Autónomo en Carabobo son quienes están desplegados en las diferentes estaciones de gasolina en Valencia, devengan un sueldo de 75 dólares semanales, 300 billetes verdes mensual, sin meter el rebusque, malo no es, comparado con el sueldo del instituto el cual por razones de la pandemia se encuentra cerrado en sus operaciones, de allí que tales trabajadores prefieren quedarse en las bombas de gasolina ganando ese sueldazo que estar metidos en una oficina. RENUNCIA: De muy buena fuente me llego la información de que el presidente del Concejo Municipal de Naguanagua, popularmente conocido como El Gocho, habría renunciado la semana pasada a la presidencia de la cámara, incluso a la organización del partido, las causas se desconocen de manera publica, pero como nunca faltan los comentarios de pasillos, y de quienes se esconden detrás de las puertas a escucharlo todo, de que el presidente del Concejo Municipal quiere desligarse de ese cargo que más que beneficios políticos o económicos porque según se limita solo a firmar papeles pero el billete no pasa por sus manos, le puede perjudicar una vinculación directa con el ejecutivo municipal, dicen sus allegados que piensa dedicarse a otros asuntos personales y que para el momento de que explote una bomba no salir salpicado por cuanto no es parte de los negocios que allì se harían. Mientras termina de desligarse por completo dejo en su lugar a una persona encargada para que atienda la oficina. SEXO DESPACHO: Cuenta una fuente altamente confiable que un alcalde carabobeño manda a desalojar el piso donde queda su despacho, cada vez que este va a tener tardes de sexo en su oficina, ordena a que los escoltas, secretarias, asistentes, analistas, personal de mantenimiento y todo aquel que este atravesado a que desalojen el piso del ayuntamiento, al cual llegan damas “explotadas” muy perfumadas y al rato salen despeinadas y sudorosas, cuenta la fuente que la primera combatiente no porta por la alcaldía sino imaginense la película con cotufas incluida, ojala este alcalde le dedicara ese tiempo que utiliza para su sexo despacho y atendiera al pueblo, a sus quejas y problemáticas. Otra cosa sería. HUYENDO: Una fuente a lo interno del restaurante del Fortín Solano en Puerto Cabello revela que uno de los principales dueños se encuentra en Colombia dándose la gran vida, recordemos que este ciudadano guarda relación con el caso de los allanamientos que funcionarios del Sebin realizaron en Puerto Cabello para el desmantelamiento de la banda El Principe. El cuento es que al restaurante en el que se daban reuniones y cuadres de algunos negocios en miles de dólares, con personajes de poder, pero que es más conocido por su exquisita comida, llueven los cobradores, además cuentan que hay retraso en el pago a los empleados, los chefs, comentan que desde que se realizo la mega rumba de cumpleaños de la esposa del alcalde de Puerto Cabello un dia de cuarentena radical no portan por el local ni dan la cara. CASO ÁRABE: Funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) estaría tras la pista de las andanzas de un empresario árabe que en sociedad con un alcalde están dedicados al negocio de importación desde México de camionetas ultimo modelo año 2020 las cuales arriban por Puerto Cabello y bajo cuerda son colocadas a la venta en Valencia y otros municipios de Carabobo.

