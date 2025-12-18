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La sorprendente confesión de Leonardo DiCaprio sobre si ha visto Titanic, dejó a todos con la boca abierta. El actor y productor de Hollywood en una entrevista para Jennifer Lawrence en Actor on Actors de Variety dijo que la película que más ha visto es El Aviador.

DiCaprio es uno de los actores de mayor fama de Hollywood, Titanic es considerada una de sus grandes actuaciones. La película del barco se grabó a finales de los noventa y se estrenó en 1997.

Indicó que el film El Aviador, estrenada en 2004 ha sido su favorita, dijo que en ese tiempo vivía un gran momento en su carrera. Pero cuando la actriz le preguntó sobre Titanic y si la ha visto dijo… “no, no la he visto”.

La sorprendente confesión de Leonardo DiCaprio

A lo que la actriz le preguntó “Oh, deberías. Apuesto a que podrías verla ahora, es buenísima”. El actor dudó sobre su respuesta y dijo “Yo no veo mis películas, solo algunas, ¿y tú?”. “Nunca hice algo como Titanic; si lo hiciera, la vería”, dijo Jennifer.

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“Cuando estuve muy borracha, puse La gran estafa americana. Pensé: ‘¿Seré buena actuando?’. La puse y no recuerdo cuál fue la respuesta”, bromeó la actriz. DiCaprio se hizo viral por su respuesta sobre Titanic.

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