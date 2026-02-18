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La Tigresa del Oriente, cantante y actriz peruana se hizo viral al afirmar que es la primera therian de la historia. Ante el auge que ha tenido este fenómeno, Juana Judith Bustos Ahuite salió al paso afirmando que ya ellos existían.

En una entrevista indicó que el tema de los therians no es una sorpresa, ya que ellos eran un movimiento que estaba siempre en la palestra. El tema de los jóvenes que no se definen como humanos ha sido viral en los últimos días.

Es por ello que enseguida buscaron la opinión de la extravagante artista peruana. La artista se suma al movimiento de los therians en el mundo. Estos se han visto en varias naciones del continente.

Incluso en parques, como en plazas, por ahora han sido virales en los días de Carnaval. Donde muchos de estos estuvieron disfrazados, saltando como perros o felinos. Siendo virales en las redes.

La Tigresa del Oriente se declaró la primera therian de la historia

Indicó que en su país ya se había visto algo similar a los therians. “Antes de que el mundo hablara de los therians, Perú ya había visto algo similar”, dijo. Resaltó que ya ella desafiaba lo humano y le gustaba más lo de ser felina.

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“Tengo estética felina, mirada salvaje e identidad que desafiaba lo humano, es por ello que se define como la primera therian de la historia. “Para muchos solo era un personaje, pero para otros fue el inicio de algo más”, planteó, y remató: “tal vez, sin saberlo, ella no solo creó un personaje, creó un símbolo”.

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