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La tragedia de El Limón en Maracay, 38 años de aquel día en el estado Aragua. Era el año 1987 y las lluvias habían caído con fuerza desde hace varios días. Las torrenciales lluvias el desbordamiento del río y colapsaron las montañas del Parque Nacional Henri Pittier.

El agua se hizo sentir y su furia arrasó con todo a su paso. En esa oportunidad, se registró cerca de 100 personas muertas, cientos de desaparecidos, 300 heridos y miles de damnificados. En una tragedia que dejó su huella imborrable en esa zona aragüeña.

Aunque no había indicios de las autoridades, los pobladores sentían que algo no estaba bien. Pues, el cielo se tornó oscuro, los pájaros volaban y cantaban desesperados, como un presagio de que algo malo iba a ocurrir.

La tragedia de El Limón en Maracay

Aquel fin de semana hubo mucha preocupación por parte de los habitantes de este sector ubicado al norte de Maracay. Sobre todo cuando el río tomó las calles tanto del urbanismo como del barrio.

En las montañas del Parque Nacional Henri Pittier quedaron las huellas de los derrumbes. Afectando todo el sector, el Río El Limón dejó de ser un afluente tranquilo para convertirse en uno de los que destruyó parte del urbanismo.

El Presidente de la República de ese entonces, Jaime Lusinchi decretó tres días de duelo nacional. Las personas, grupos de rescate, medios de comunicación se volcaron a las ayudas humanitarias.

Triste recuerdo

De hecho, vinieron personas de otros países, entre ellos Japón, a estudiar lo sucedido en el país. Luego de eso han sucedido tres tragedias similares, la de Vargas en diciembre de 1999 y en Aragua ocurrieron dos más en años recientes.

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