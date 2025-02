“Esta producción no está patrocinada, respaldada o afiliada a Disney, The Walt Disney Company o cualquiera de sus subsidiarias o empresas afiliadas y/o licenciatarios” , con esta afirmación comienza lo que es un nuevo capítulo retorcido un naciente “horrorverse”, un universo donde los personajes más queridos de la infancia sacan su lado más oscuro.

«Queríamos el polo opuesto de lo que existe (…) Si pones a Mickey en una película familiar, no cubres nada nuevo» , argumentó su escritor y productor Simon Phillips . Con toques de humor negro, esta película es una experiencia atípica de la que todos los amantes del terror y el slasher deben ser testigos.

Su director, Jamie Bailey se encargó de sembrar el misterio y el suspenso desde el primer minuto, amenizando la narrativa de una forma ingeniosa e ideal para envolver al público. El mismo, acumula experiencia como director de largometrajes de distintos géneros tal como son This Was America (2020), Deinfluencer (2022) y What Lurks Beneath (2024). Asimismo, en esta siniestra producción lo acompaña un reparto de lujo, encabezado por el mismísimo Simon Phillips (guionista y productor del largometraje) y los jóvenes Sophie McIntosh (como la agasajada Alex), Callum Sywyk (como Marcus), Mackenzie Mills (Rebecca), Madeline Kelman (Jayna), entre otros.