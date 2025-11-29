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La travesía de McGregor Ramos volvió a hacerse viral en el país, 27 años después. Ramos se convirtió en el polizón más joven, este tenía como meta conocer Disneylandia. Con 11 años emprendió un viaje y luego otro periplo que lo llevó a dos países saliendo desde Venezuela.

Lleno de astucia, audacia y muchos sueños logró burlar la seguridad del primer aeropuerto del país como lo es el Simón Bolívar de Maiquetía. Nadie sabe cómo pero llegó hasta el lugar donde estaba el avión.

El propósito no era sencillo, salir del país, solo que tomó el primer avión que encontró solo que este no iba a Disneylandia, iba a Ámsterdam. Se coló a un baño del avión y del baño se sentó en una de las butacas.

Afortunadamente la misma estaba vacía, estaba conversando hasta con los pasajeros que iba en los asientos. No tuvo miedo, pánico o algo parecido, las azafatas no se dieron cuenta, el niño iba solo. De hecho, comió, tuvo una almohada y atención.

La travesía de McGregor Ramos en 1998

Ya en Ámsterdam sin miedo alguno hizo lo mismo y logró entrar a un avión y de allí a un baño, este avión tenía como destino Hungría. Llegando de esta manera a la capital Budapest, hasta que allí si fue descubierto, dicen que por el idioma.

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Enseguida fue tomado y llevado a una oficina de seguridad, donde por el idioma no entendía lo que le decían. Hasta que lograron que este fuera devuelto a Venezuela, convirtiéndose en el polizón más joven.

Luego del año 2001, específicamente luego del ataque a las torres gemelas, por seguridad todos los protocolos cambiaron. La seguridad se hizo más estricta para evitar que polizones entraran a los aviones.

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