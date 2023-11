Compartir

La bailarina venezolana Salomé Rivas, de siete años de edad, cautivó al público del programa de la actriz y presentadora estadounidense Jennifer Hudson.

La pequeña, que se volvió viral en redes sociales por su talento para el baile, impresionó a Hudson con su carisma y su habilidad para bailar al ritmo de diferentes géneros musicales.

En su entrevista con Hudson, Rivas contó que su amor por el baile comenzó cuando era una bebé. “Un día, mis padres pusieron música y yo me puse de pie y comencé a moverme”, dijo la pequeña. “Desde entonces, no he parado de bailar”.

Rivas también mencionó que sus tres tipos de danza favoritos son la salsa, el baile de salón y el hip hop. “Me gusta bailar porque me hace sentir feliz”, dijo. “Me gusta expresarme a través del baile”.

Salomé Rivas: Una estrella viral

El video de la entrevista de Rivas con Hudson se ha vuelto viral en redes sociales. Los usuarios han elogiado el talento y el carisma de la pequeña. “Es una bailarina increíble”, escribió un usuario en YouTube. “Tiene un futuro brillante por delante”.

Rivas es una de las muchas jóvenes bailarinas venezolanas que han ganado fama en redes sociales. Su historia es un ejemplo de cómo el talento y la pasión pueden ayudar a alcanzar los sueños.

Gracias a su talento y la constancia, se ha ganado el cariño de miles de usuarios en las redes sociales no solo en América, sino en todo el mundo.

Rivas, que ya cuenta con más de 2,1 millones de seguidores en Instagram, continúa compartiendo sus videos de baile en redes sociales.

Su talento y su carisma la han convertido en una inspiración para niños y jóvenes de todo el mundo.

