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La Vinotinto con la esperanza de quedarse con el repechaje ante el acoso de Bolivia, solo un punto mantiene la diferencia entre ambas selecciones. Las cuales jugarán con todo el próximo martes 9 de septiembre.

Venezuela está ligando una victoria ante Colombia, esto le daría mayor seguridad, debido a que sumaría cuatro puntos de diferencia. Ya que Bolivia se medirá a Brasil en el estadio El Alto en Bolivia.

Estadio donde ellos juegan muy bien y donde han sumado una buena cantidad de puntos, una victoria de ellos sumaría tres puntos. Es por ello que Venezuela debe buscar la victoria ante una Colombia ya clasificada.

La Vinotinto con la esperanza de quedarse con el repechaje

La “selección Colombia” como es conocida alcanzó ya el puesto que lo lleva al Mundial, luego de dar cuenta precisamente de Bolivia. Venezuela debe buscar las estrategias, tener el balón, armar las jugadas y ganar.

Un empate sería bueno, pero hay que tener en cuenta lo que pueda hacer Brasil ante Bolivia, en las alturas de ese país. Los brasileros tienen experiencia en jugar en las alturas, veremos cómo les irá en este compromiso.

Venezuela busca el ansiado puesto del repechaje, para poder ganarse un cupo al Mundial de Estados Unidos y México 2026. Esto era lo que por décadas se estaba buscando, precisamente sellar un puesto al Mundial.

No será fácil

Sabemos que el repechaje no será fácil, quizá sea lo más difícil, pero todo será el empeño que le pueda poner el entrenador Fernando “Bocha” Batista y los muchachos. Por ahora el compromiso es contra Colombia.

Que por supuesto va a venir armada para mostrar su juego en el Monumental de Maturín. Pero la esperanza venezolana se mantiene de alcanzar el repechaje y luego armar la otra estrategia.

Los canales de televisión nacional, transmitirán el encuentro, Venevisión, Televen, ByM Sports, entre otros. Al igual que las principales emisoras del país. El encuentro será a las 7:30 de la noche.

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Ese día también completan la jornada, Brasil ante Bolivia, 7:30 de la noche, Argentina se mide a Ecuador, a las 7:00 de la noche. Chile va ante Uruguay y Perú ante Paraguay.

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