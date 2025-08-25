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La Vinotinto se alista para las dos últimas jornadas de las Eliminatorias Suramericanas rumbo al Mundial 2026. Por ahora tienen el repechaje, pero Bolivia está cerca, es por ello que estas dos jornadas serán importantes.

Pero hay dudas por lesión en la oncena nacional, por lo cual el técnico Fernando “Bocha” Batista tendrá que recurrir a otros jugadores. Los cuales tendrán la responsabilidad de defender el puesto de repechaje.

La lesión de José Andrés “Brujo” Martínez en Brasil lo tendrá un mes de recuperación. Este sufrió una lesión en una de sus manos, será operado y luego estará en rehabilitación. Por el cual queda descartado.

A pesar de todo, es una buena noticia saber que Yeferson Soteldo está recuperado de su lesión muscular y estará con el plantel vinotinto para ambas jornadas. Pero hay otras dudas para estos encuentros.

La Vinotinto se alista para las dos últimas jornadas

Yangel Herrera y Jhon Chancellor hasta ahora presentaron molestias, no hay diagnósticos claros de lesiones. Herrera salió del encuentro entre el Girona y el Villarreal, mientras que Chancellor salió adolorido en un encuentro en la liga de Ecuador.

Telasco Segovia se perderá el primer juego de esta doble jornada, al tener acumulación de tarjetas amarillas. El jugador del Inter de Miami estará en la última fecha y se espera que vea acción.

Hay jugadores que tienen que cuidarse ya que tienen una tarjeta amarilla y otra los mandaría al banco de suplentes. Estos son: Rafael Romo (portero), Josua Mejías (defensa), Tomás Rincón (mediocampista).

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Además de Freddy Vargas (mediocampista), el estelar Eduard Bello (extremo), como el jugador Salomón Rondón (delantero). También Jhonder Cádiz (delantero) y Josef Martínez (delantero).

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