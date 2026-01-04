Con la participación de más de 120 ciclistas nacionales e internacionales, la competencia Vuelta al Táchira comienza el próximo 9 de enero con un recorrido de más de 1.500 kilómetros, distribuidos en 10 etapas.

La competencia arrancará entre San Cristóbal y Socopó; el 11 de enero se desarrollará el circuito Santos Rafael Bermúdez en San Cristóbal; el 12 y el 13 será el cruce América con las rutas de Fría-Mérida y circuito local. Mientras que el 14 recorrerá El Vigía-La Grita.

Vuelta al Táchira 2026

El 15 de enero contará con circuitos metropolitanos, San Cristóbal-Tariba; el 16, de Abejales, Monumento al Cristo Rey y Cerro el Cristo. El 17 de enero regresa el circuito en Rubio y el 18 es el gran cierre Ureña-Velódromo de San Cristóbal.

Entre las novedades se encuentra el regreso de los circuitos Los Estudiantes en Rubio, Finales Emblemáticos en Mérida y el Cerro El Cristo.

Entre los equipos internacionales confirmados se encuentran uno de Colombia y uno de Cuba; se esperan las confirmaciones de México, Holanda y Portugal.

Se presentó al Oso Frontino como la mascota oficial de la competencia para rendirle tributo a la fauna andina.