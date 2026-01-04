Con la participación de más de 120 ciclistas nacionales e internacionales, la competencia Vuelta al Táchira comienza el próximo 9 de enero con un recorrido de más de 1.500 kilómetros, distribuidos en 10 etapas.
Vuelta al Táchira 2026
El 15 de enero contará con circuitos metropolitanos, San Cristóbal-Tariba; el 16, de Abejales, Monumento al Cristo Rey y Cerro el Cristo. El 17 de enero regresa el circuito en Rubio y el 18 es el gran cierre Ureña-Velódromo de San Cristóbal.
Entre las novedades se encuentra el regreso de los circuitos Los Estudiantes en Rubio, Finales Emblemáticos en Mérida y el Cerro El Cristo.
Entre los equipos internacionales confirmados se encuentran uno de Colombia y uno de Cuba; se esperan las confirmaciones de México, Holanda y Portugal.
Se presentó al Oso Frontino como la mascota oficial de la competencia para rendirle tributo a la fauna andina.