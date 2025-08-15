Compartir

Desde su puesta en marcha, el Laboratorio de Microscopía Electrónica de Barrido (Labmed) inaugurado en el Polo Científico Tecnológico Venezolano, se consolida como un eje estratégico para la investigación y desarrollo tecnológico del país. Este laboratorio también contribuye significativamente en las investigaciones de geología, nanotecnología, ciencias forenses y estudios ambientales. Así lo informó la vicepresidenta sectorial de Ciencia, Tecnología, Educación y Salud, Gabriela Jiménez.

Aunado a ello, Jiménez acotó que estos laboratorios, que también están en las instituciones educativas del territorio nacional, trabajan con tecnología de vanguardia, bases de datos especializadas y equipos de alta precisión que permiten el estudio detallado de materiales orgánicos e inorgánicos.

Microscopios de tecnología avanzada

Es importante destacar que entre las características más resaltantes de Labmed está que cuenta con microscopios de tecnología avanzada y “tiene adaptados softwares únicos en Latinoamérica”, aseguró la jefa del Centro de Tecnología de Materiales de la FII, Miriam Suárez, durante su inauguración en mayo 2024.

El Laboratorio de Microscopía Electrónica de Barrido, a su vez, es ejemplo de constancia y compromiso con el pueblo venezolano, frente a las medidas coercitivas unilaterales impuestas por el Gobierno de Estados Unidos, que no han impedido el trabajo firme del Gobierno Bolivariano por una ciencia útil y con la construcción de un modelo científico-tecnológico propio, soberano y al servicio del desarrollo integral de la nación, subrayó la vicepresidenta Gabriela Jiménez.

