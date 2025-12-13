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En un ambiente lleno de entusiasmo y alegría, el Gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, encabezó el multitudinario encendido de la Navidad en la Plaza Bolívar de Güigüe, municipio Carlos Arvelo.

El mandatario regional, en compañía del Alcalde del municipio Carlos Arvelo, Ángel Bilbao, señaló que en esta actividad se desborda la alegría de un pueblo por la época decembrina, la cual no será opacada por ningún factor externo.

«Aquí estamos sumamente contentos de ver como Güigüe y todo Carlos Arvelo se llenan de ese espíritu navideño que tanto nos caracteriza, el pueblo ha copado estas calles para mostrarle al mundo que nada ni nadie nos arrebatará nuestra emoción por la Navidad, estamos en contra de la guerra y a favor de la paz, y la buena vibra de nuestra gente lo demuestra», expresó.

Encendido de la Navidad en Carlos Arvelo

Asimismo, indicó que el deseo de la población carabobeña para estas fiestas se basa en la paz y el progreso, por lo que la sociedad en general se ha enfocado en defender esa tranquilidad, de la mano con el trabajo impulsado por el Presidente Nicolás Maduro.

«Presidente aquí está el pueblo de Venezuela, el pueblo de Carabobo, con usted para defender estas patria, su independencia y su soberanía, ante cualquier cosa. El sentimiento que he visto en todo Carabobo es el mismo, la gente quiere pasar su Navidad en familia y disfrutar en paz y armonía, es por eso que como un solo Gobierno, seguimos en la calle trabajando para cuidar nuestra identidad y nuestras tradiciones”, enfatizó

Cabe destacar que en este evento, el Gobernador Lacava y el alcalde Bilbao realizaron una entrega de balones de fútbol y juguetes a los asistentes, brindando una mano amiga a los niños y niñas en esta época decembrina.

Con este tipo de actividades, se da cumplimiento al Plan de las 7 Transformaciones impulsado por el Presidente Nicolás Maduro, y dirigido en la región por el Gobernador Rafael Lacava, con el objetivo de garantizar unas Navidades felices a los carabobeños y carabobeñas.

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