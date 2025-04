Compartir

El candidato del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar (GPPSB) a la Gobernación de Carabobo, Rafael Lacava, anunció el inicio de su campaña electoral con un mensaje enfocado en la consolidación de los logros alcanzados durante su gestión y en el fortalecimiento del desarrollo integral del estado.

“Hoy inicia una nueva y gran etapa en medio de un viaje lleno de desafíos y logros que hemos construido juntos durante años. Dios, la revolución y el pueblo me han encomendado una nueva tarea, y la asumo con la fuerza que me transmiten todos los carabobeños, porque son ustedes quienes han demostrado que, cuando trabajamos unidos, no hay meta que no podamos alcanzar. Les invito a acompañarme en esta gran fiesta rumbo a las elecciones del próximo 25 de mayo”, indicó Rafael Lacava.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por NOTICIAS 24 CARABOBO🇻🇪 (@noticias24_carabobo_)

Inicio de su campaña a la Gobernación de Carabobo

En su declaración, reafirmó su respaldo al proyecto nacional liderado por el presidente Nicolás Maduro y al legado del Comandante Hugo Chávez, subrayando la importancia de la unidad y la organización popular como pilares fundamentales para seguir avanzando en la consolidación del bienestar colectivo.

Con este mensaje, Rafael Lacava formaliza el inicio de su campaña, con un firme compromiso hacia la continuidad de gobierno y el fortalecimiento de la gestión pública, con el objetivo de garantizar bienestar, desarrollo y estabilidad para todos los carabobeños.

Lee más informaciones en Noticias 24 Carabobo

Sigue leyendo ahora más noticias en nuestro portal: Adultos mayores fueron atendidos en Jornada Socio Cultural en el Comedor Ernesto Vogeler