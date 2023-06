Compartir

Desde el corazón de la zona industrial de Valencia, en la empresa procesadora y conservadora de sardinas y atún Kamada, el Gobernador Rafael Lacava aseguró que la fuerza trabajadora de Carabobo sigue aportando “para hacer de este estado, el gran estado transformador de Venezuela”.

En el marco de una nueva jornada de Miércoles Productivo, dedicada a mostrar los avances del sector pesquero del país y en un contacto televisivo con el Presidente de la República, Nicolás Maduro, el mandatario regional, acompañado por la viceministra de pesca y acuicultura, Brisangel Pérez y la gerente general de la empresa Kamada, Gioconda Páez, mostró al país la labor desarrollada en estas instalaciones, las cuales ofrecen una capacidad productiva de más de 2 millones 400 mil latas de sardinas.

“Hemos quedado extremadamente complacidos por todo el recorrido que hemos hecho en la planta, pero sobre todo Presidente porque pude constatar la energía y la vibra que tienen todos estos trabajadores, para hacer de este estado el gran estado transformador de Venezuela”, enfatizó.

En este sentido, recordó que cumpliendo las orientaciones del Jefe del Estado, Nicolás Maduro, Carabobo “sigue su curso en la transformación y en la generación de valor agregado, en la generación de empleo, y por eso me siento muy orgulloso cada vez que visito cada planta, cada fábrica en nuestra zona industrial, y veo a los trabajadores, a los directivos, a las empresas que trabajan y que no se rinden, porque aquí hemos decidido ser libres y que no habrá sanciones que detengan el progreso y el desarrollo del país”.

“Porque este es un país, que está dispuesto a batallar, los venezolanos no estamos dispuestos a rendirnos ante nada y esta es la demostración de lo que estoy diciendo, es la mejor demostración de que el país está en movimiento, de que el país es un ejemplo de moral y dignidad con trabajo”, agregó.

Por su parte la viceministra Brisangel Pérez, detalló que en todo el territorio nacional existen actualmente 30 plantas procesadoras de sardinas en lata, el 80% de ellas están ubicadas en los puertos sardineros de Sucre y Nueva Esparta, sin embargo destacó la iniciativa de muchos industriales que están apostando a la diversificación “y por ello hoy contamos con plantas conserveras en los estados Carabobo, Aragua, Lara, Yaracuy y Miranda, con una capacidad instalada de 14 mil 200 toneladas al mes de procesamiento de sardinas”.

Asimismo Gioconda Páez, Gerente General de la empresa carabobeña Kamada, recordó que esta empresa familiar nació en el año 2005, gracias a un crédito productivo entregado por el Presidente Hugo Chávez, que 18 años después se mantiene plenamente operativa y con una capacidad instalada de 100 mil cajas mensuales de productos procesados, equivalentes a 2 millones 400 unidades, que llegan a 4 millones 800 mil personas, gracias a la labor de 57 trabajadores directos, unos 150 trabajadores indirectos, comprometidos con el crecimiento y el futuro de Venezuela.

Maduro: Estamos en el camino correcto

Al retomar la palabra, el Presidente Nicolás Maduro, reconoció la labor de la empresa carabobeña, inscrita en este esfuerzo “de fe y confianza productiva”.

“Ahora esa empresa lo que tiene que hacer es crecer y apoyar todo el entramado productivo, para que nosotros sigamos articulando las fuerzas productivas de Venezuela, articularlas, apoyarlas, expandir las fuerzas productivas de Venezuela”, señaló.

En este contexto, instruyó a gobernadores y alcaldes a mantener el foco en el trabajo con los sectores productivos, “articular con productores de alimentos, con los productores industriales, con todos, es una agenda de trabajo productivo, no nos dejemos desviar del camino, perturbar, ni apartar del camino”.

“Estamos en el camino correcto de construir una Venezuela nueva, una Venezuela Potencia, una Venezuela diversificada, productiva, estamos en el camino correcto, no nos dejemos desviar, allá aquellos que se la quieren pasar hablando gamelote, que vayan por su camino del gamelote, nosotros vamos por el camino del trabajo productivo, construyendo la Patria”, recalcó.

