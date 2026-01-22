Compartir

El gobernador del estado Carabobo quedó designado como representante de los gobernadores en el Consejo Federal de Gobierno. La presidenta encargada Delcy Rodríguez procedió formalmente a la designación.

Lacava junto a los gobernadores de Cojedes y de la Guayana Esequiba representantes de las gobernaciones. El estado Carabobo buscará ser un intermediario de dinamismo entre las políticas del Gobierno junto a los liderazgos nacionales.

Por su parte, la presidenta encargada Delcy Rodríguez instó a los gobernadores a trabajar de manera mancomunada por el bien político como social del país. Como a ser un poder en acción en las regiones.

Gobernador Lacava designado representante de los gobernadores en el Consejo Federal de Gobierno

“Queridos gobernadores y gobernadoras, los invito a trabajar mancomunadamente por Venezuela, por la paz y la tranquilidad económica, política y social de nuestra patria. Que nos vean como un poder en acción para los valores más altos de nuestra República”, dijo.

NO DEJES DE LEER AHORA: Consulta Popular Nacional 2026 se realizará el próximo 8 de marzo

Lacava resaltó como un encuentro extraordinario la reunión del Consejo Federal de Gobierno que se realizó en la ciudad de Caracas. “Debemos sentirnos profundamente esperanzados en la estabilidad del país”, resaltó.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas