Durante la mañana de este martes el Gobernador del estado Carabobo lideró un despliegue especial del Gabinete Social de atención integral a más de 3.000 transportistas de la entidad y sus familiares, realizado en el estacionamiento del Instituto Nacional de Hipódromo de Valencia.

La jornada integral contó con la participación del 0800 BIGOTE, sistema de atención directa en salud que ofreció atención en especialidades médicas, como pediatría, odontología, cardiología, geriatría, medicina general, medicina interna, farmacia y la unidad rosa, además del servicio de vacunación por parte del personal de Insalud.

Los transportistas y sus familiares también participaron en actividades recreativas, deportivas, servicio de barbería, manicure, entrega de ayudas técnicas, pañales, emisión de certificados médico vial, escaneo del carnet de la patria, asesorías con el Conapdis, entrega de combos de alimentación y proteicos además de una feria escolar.

En este sentido, el Gobernador Rafael Lacava, expresó sentirse contento por brindarle ayuda médica y social integral al gremio del transporte en la región.

Gabinete social para transportistas

“Aquí estamos en esta macro mega jornada para todos los transportistas del estado Carabobo, con cada uno de ellos dándole apoyo social, apoyo de salud, medicinas, herramientas para su actividad económica, sillas de rueda, bastones, andaderas, estamos entregando antibióticos, antihipertensivos, anticonvulsivos, y medicinas de todo tipo, tenemos todas las especialidades médicas para todos los transportistas y sus familiares, esta instrucción dada por el presidente de la República ha generado una gran y masiva participación, gracias Presidente por apoyarnos, gracias Presidente por apoyar el transporte y le agradecemos también al órgano superior del transporte de todo el estado”, afirmó.

De igual manera, el Gobernador Lacava reiteró “aquí vamos hacer un revuelo para toda la atención que requieren cada uno de los transportistas en nuestro estado, no me imagino, no pienso, no puedo ver a un estado desarrollado sin que cada transportista esté atendido, es imposible pensarlo y así no los hemos propuesto y por eso que hoy estamos aquí en este sol fascinante, este sol carabobeño que está acompañando a cada persona que está aquí”.

“Muy contento por todo este apoyo masivo e irrestricto que ha dado el sector transporte a nuestro gobierno y nuestro gobierno quedará resteado día a día para que todos los transportista tenga el apoyo necesario para poder seguirle llevando el alimento y el bienestar a su familiares, para nosotros su bienestar es nuestro bienestar, así que cuente cada transportista de este estado con el apoyo de su gobernador y de su presidente de la república”, aseveró.

Transportistas agradecidos

El representante del Sindicato Fuerza Bolivariana de Venezuela, eje costero del estado Carabobo, Carlos Amore, reiteró estar complacido con la jornada integral. “Primera vez que al sector transporte lo toman en cuenta, los compañeros están muy contentos con estos beneficios que nos está dando el presidente Nicolás Maduro y nuestro gobernador Rafael Lacava, con asistencia médica gratuita, medicamentos, bolsas de comida, feria escolar y la oportunidad de exámenes médicos como mamografías.

Asimismo, Alexis Cote, presidente del Sindicato Revolucionario Nacional de Transportista Simón Bolívar y miembro del Órgano Superior de Transporte en Venezuela, expresó “hoy los transportistas del estado Carabobo están recibiendo varios beneficios, entre ellos salud, bolsa de alimentos, entre otros, el gobernador Rafael Lacava está presto apoyarnos totalmente, estamos muy contentos con nuestro presidente Nicolás Maduro”.

