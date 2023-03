Compartir

El gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, alertó que el “Plan Rumildo” formará parte activa del dispositivo Semana Santa Segura 2023, para elevar las acciones de resguardo y protección de los temporadistas durante su movilización en el asueto de la Semana Mayor en las vías, autopistas y carreteras de Carabobo.

Así lo enfatizó el mandatario regional durante el despliegue del dispositivo Semana santa Segura 2023, realizado este jueves desde el Peaje de La Entrada, en el municipio Naguanagua, acción que movilizará, en perfecta unión cívico-militar-policial, a más de 8 mil 300 funcionarios y funcionarias de los diferentes órganos de seguridad del estado.

Destacó que en cumplimento de las instrucciones del Comandante en Jefe y Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, así como del Ministro para la Defensa, G/J Vladimir Padrino López, se da inicio a este despliegue de más de 8 mil 300 hombres y mujeres “quienes estarán prestos a defender, velar y cuidar a este estado durante la Semana Mayor, para darle tranquilidad y sosiego, no solo a los habitantes, sino a cada uno de las personas que nos van a visitarán”.

En sus declaraciones, el Gobernador Rafael Lacava adelantó que durante este gran despliegue estará aplicándose con fuerza el “Plan Rumildo”, con su aula vial y la mayor capacidad preventiva para impulsar el acatamiento y respeto estricto a las normas de tránsito y se seguridad vial.

Por ello, exhortó a toda la población, en particular a conductores y transportistas, a evitar las altas velocidades “Y mucho menos conducir en estado de ebriedad, eso no lo permitiremos, no será tolerable y habrá sanciones severas para quienes incumplan la ley, ya que tenemos a disposición alcoholímetros, radares portátiles de velocidad y has drones, para darle la mayor seguridad a todos los carabobeños”.

“Carabobo puede seguir contando con todo nuestro esfuerzo, gracias Presidente Maduro por darnos estas herramientas y esta tecnología para poder atender las novedades que se puedan presentan”, dijo el gobernador.

Drones, patrullas, motos, ambulancias y mucho más

Al respecto, detalló que el operativo contará con más de 20 drones, 400 patrullas, 270 motos, 20 ambulancias y más de 8 mil 300 hombres y mujeres de los diferentes cuerpos de seguridad, quienes estarán desplegados en todas las autopistas, carreteras, cubriendo vías aéreas y marítimas, “con el objetivo de generar tranquilidad, sosiego y paz a todos los carabobeños y todos los turistas que tienen a bien visitarnos esta Semana Santa, a disfrutar y reencontrarse con la familia y con sus amigos, en sana paz, y encontrarse espiritualmente en esta semana mayor”.

Expresó que, “para nadie es un secreto que este estado se ha convertido en una referencia para todo el país, por lo tanto, hombres y mujeres de la patria que están al frente de esta responsabilidad en esta Semana Mayor, Carabobo tiene el mejor plan para los venezolanos en esta Semana Santa, lo que significa que a las tierras carabobeñas la van a estar visitando muchísimos venezolanos que ven en Carabobo una alternativa para recrearse, encontrarse con Dios y sus seres queridos, familiares y amistades”.

“Por eso todos los cuerpos de seguridad tienen la obligación de darle a todos los turistas y a los carabobeños, tranquilidad y seguridad, además de demostrar la eficiencia que hay en las 14 playas aptas, ríos, montañas y autopistas, estamos en capacidad de hacerlo porque tenemos muchos años al frente de esta tarea y esta Semana Santa no es distinta”, recalcó.

El gobernador Rafael Lacava, estuvo acompañado por el comandante de la ZODI Carabobo G/D Luis Eduardo Bustamante Pernía; el segundo comandante de la ZODI, Contralmirante Nelson Callejas; el comandante de la 41 Brigada Blindada, G/B Héctor Cadena; el secretario general de Gobierno y de Seguridad Ciudadana, Jesús Paris Lara, la Alcaldesa de Naguanagua, Ana González; Marcos Guedes, secretario de seguridad de la alcaldía de Puerto Cabello, directivos de los cuerpos de policía del estado Carabobo, policías municipales, Protección Civil, FANB, Cicpc y cuerpo de voluntarios que estarán a disposición de este gran operativo que cubrirá los 14 municipios de la entidad.

Finalmente, el Gobernador Rafael Lacava reiteró su invitación a todos los venezolanos para que vengan a disfrutar de Carabobo en esta Semana Santa: “vengan a visitarnos, hay más de 14 playas aptas, ríos, montañas, Carabobo está de Moda, no se pierdan el Dracufest de este año que va a estar buenísimo. Dios los bendiga. Aquí nadie se rinde”.

