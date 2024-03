Compartir

Luego de varios días y hasta semanas de expectativa, el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, anunció cuál será la sorpresa para el DracuFest 2024.

En un video publicado en sus redes, Lacava comentó que se estaba preparando para “su gran desempeño de mañana… El DJ Drácula (…) No se lo pelen”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Rafael Lacava (@lacava10oficial)

Con esto, será el propio Gobernador el encargado de activar el show musical antes del concierto del colombiano Silvestre Dangond, pautado para el viernes 29 de marzo a partir de las 7:00 de la noche.

“Va a estar mejor que cualquier concierto que ustedes hayan visto en cualquier parte del mundo. Después no digan que no se los dije. Lo estoy avisando. El que no venga que se lo cuenten, pero no dejes que te lo cuenten. Ven a playa Waikiki”, detalló Lacava a los medios de comunicación.

Asimismo, informó que en todo el estado Carabobo se ha habilitado una ruta de transporte “para venir y para regresar”.

Lacava reveló la sorpresa del DracuFest 2024

Lee más informaciones en Noticias 24 Carabobo

Sigue leyendo ahora más noticias en nuestro portal: Lacava: “Estamos operativos y con total seguridad en el DracuFest”