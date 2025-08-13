Compartir

El operativo especial a contribuyentes en eje La Viña-El Viñedo tuvo la supervisión del gobernador Lacava y la alcaldesa Dina Castillo. Se contó con el despliegue especial del Instituto Municipal del Ambiente y la Dirección de Hacienda de la Alcaldía de Valencia; en apoyo a los contribuyentes del municipio, en este caso, específicamente a quienes hacen vida activa en la parroquia San José de la ciudad.

Desde el Centro Corporativo La Viña Plaza, el Gobernador Rafael Lacava y la alcaldesa Dina Castillo verificaron este operativo especial; cuyo principal objetivo es el de dar apoyo a los contribuyentes, personas naturales y personas jurídicas, del sector comercial e industrial.

Que requieran información actualizada sobre trámites, derechos tributarios, procedimientos administrativos y beneficios al mantenerse al día en el pago de sus deberes tributarios ;ante la Dirección de Hacienda y el Instituto Municipal de Ambiente (IMA).

Junto a la presidenta del IMA, Maykely Molina, el Director de Hacienda Odreman Romero, y demás integrantes de ambos entes; el Gobernador Lacava refirió que esta jornada marca el inicio de un despliegue por toda la ciudad, con una serie de puntos móviles para facilitar a los contribuyentes el pago de sus compromisos tributarios.

“Pago de patente de industria y comercio, inmuebles urbanos, publicidad y propaganda, vehículos, IMA, muy importante el pago del IMA (…) les recuerdo que hace unos días la Alcaldesa decretó una condonación de deudas por multas y retrasos en pagos de los años 2023 y 2024, y eso facilita mucho las cosas”, resaltó Lacava.

Operativo especial a contribuyentes

Por su parte la Alcaldesa Dina Castillo, explicó que esta movilización, facilitará el cobro e inscripción de contribuyentes ante el fisco municipal de Valencia. Cumpliendo con la premisa «Más Territorios, menos escritorios» instruida por el Presidente Nicolás Maduro para avanzar en modelos de gestión cercanos al pueblo.

«Estamos desplegados en la calle con nuestro pueblo, comerciantes, ciudadanos, nosotros y el pueblo, juntos en un solo equipo, chequeando que los recursos de nuestros vecinos sean para el embellecimiento, asfaltado, alumbrado entre otras cosas que hacemos para Valencia” sostuvo la Alcaldesa Dina Castillo.

Detalló que en estos puntos de atención, los usuarios y contribuyentes cuentan con el beneficio de caja e internet para facilitar sus pagos y actualizar sus datos. «Si ustedes contribuyen con sus impuestos, vamos a poder tener una mejor gestión para lograr una ciudad más limpia y mejores servicios públicos», afirmó.

En la actividad, las comisiones mixtas de funcionarios del IMA y de la Dirección de Hacienda de la Alcaldía de Valencia, recorrieron los distintos sectores del eje La Viña – El Viñedo. Una de las zonas de mayor actividad comercial de la ciudad, para verificar el cumplimiento de los deberes formales.

Entre la información suministrada a los contribuyentes, se encuentran los requisitos para la actualización de datos, solicitud de la licencia de actividades económicas, inscripción de la publicidad comercial e industrial, registro de contribuyentes de impuestos sobre vehículos, espectáculos públicos, impuesto de inmuebles urbanos, autorización para el expendio de bebidas alcohólicas, así como cobro e inscripción de contribuyentes, entre otros.

Este miércoles en la Avenida Bolívar

La Alcaldesa Dina Castillo y el Gobernador Rafael Lacava, adelantaron que estos despliegues especiales se mantendrán en distintas zonas de Valencia. Este miércoles se mantendrá el módulo de atención del IMA en La Viña y el punto móvil de Hacienda se ubicará en el cruce de la Av. Bolívar con la Calle Los Sauces (cruce entre Multimax-El Tijerazo).

NO DEJES DE LEER: El anuncio importante que dio el gobernador Lacava sobre la CHET (VIDEO)

Para llevar al IMA y a Hacienda directamente hasta los sectores comerciales y facilitar cualquier trámite, reafirmando así su compromiso y responsabilidad con el pueblo carabobeño y valenciano, a fin de garantizar el cumplimiento de las leyes y ordenanzas en materia tributaria, promover el pago oportuno y seguir construyendo el nuevo modelo de gestión municipal en favor del pueblo.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas