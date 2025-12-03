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Ladrones entraron a una casa en la India y se quejaron ya que no había nada que robar. El hecho delictivo ocurrió en el estado de Tamul Nadu, donde un grupo de malhechores habían planeado llevarse todo lo que había en la casa.

La casa estaba en una lujosa urbanización y estos entraron como ladrones profesionales burlando toda la seguridad. Lo que más le llamaba la atención a los hampones era como podían burlar todo el sistema de cámaras que había.

Algo que los había intrigado y de paso los llevó a pensar que si había tanta vigilancia era por algo importante que había dentro. Estos entraron como fuera a la vivienda que se veía podría ser de alguien adinerado.

Estos entraron y un grupo se fue a los cuartos, como a otras áreas. Pero les llamó la atención que dentro no había ni dinero como tampoco joyas. Un grupo se vio las caras al no encontrar nada.

Ladrones entraron a una casa en la India y dejaron una nota al dueño por no tener dinero

Solo unas dos mil rupias (unos 22 dólares) estaban guardados en un ropero. Por lo que uno de los ladrones decidió dejar una nota burlesca al dueño de la vivienda. Esto por hacerles perder el tiempo.

El dueño de la casa cuando entró vio que todo estaba revuelto, pero no se llevaron nada, ya que no había nada de valor. Mientras en el papel uno de los ladrones escribió: «no había ni una sola rupia. Guarda dinero para que la próxima vez que alguien venga a robar no se lleve un chasco. No sé para qué tienes tantas cámaras».

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