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Lady Di Mosquera gana el Reinado Internacional del Café

By Redacción Noticias24Carabobo
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Lady Di Mosquera Reina del Café

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La modelo venezolana Lady Di Mosquera se convirtió este 10 de enero en la nueva reina internacional del café, en Manizales, Colombia.

La joven, de 26 años de edad, conquistó al jurado y a la audiencia que seguía desde hace varios días las incidencias de este certamen.

Con su triunfo, Venezuela suma seis coronas en esta competencia que celebra lo mejor del café y la belleza de la mujer. Las otras ganadoras han sido Jairam Navas (1998), Dayra Lambis (1999), Ivanna Vale (2013), Maydeliana Díaz (2016) e Ismelys Velásquez (2022).

Lady Di Mosquera Reina del Café

Lady Di Mosquera es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Fermín Toro, tiene formación en danza, música (toca la viola), teatro y artes plásticas.

Inició su camino en «El Concurso By Osmel» (2021), donde fue una de las finalistas destacadas.

Representó a Venezuela en el Miss Charm 2023 en Vietnam, donde logró posicionarse como semifinalista y ganar retos especiales de popularidad y elegancia.

Actualmente, forma parte del certamen Miss Grand Venezuela, en donde representa a Canaima.

Luego de su triunfo en Colombia, la reina de belleza dedicó un corto mensaje para agradecer el apoyo que le dieron en esta experiencia. «Los amo, lo logramos».

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SourceEl Nacional
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