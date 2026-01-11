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La modelo venezolana Lady Di Mosquera se convirtió este 10 de enero en la nueva reina internacional del café, en Manizales, Colombia.

La joven, de 26 años de edad, conquistó al jurado y a la audiencia que seguía desde hace varios días las incidencias de este certamen.

Con su triunfo, Venezuela suma seis coronas en esta competencia que celebra lo mejor del café y la belleza de la mujer. Las otras ganadoras han sido Jairam Navas (1998), Dayra Lambis (1999), Ivanna Vale (2013), Maydeliana Díaz (2016) e Ismelys Velásquez (2022).

Lady Di Mosquera Reina del Café