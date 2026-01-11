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Lanzador Carlos Hernández sufre grave accidente en Bolívar

By Redacción Noticias24Carabobo
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Accidente de tránsito de Carlos Hernández 

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La mañana de este domingo 11 de enero de 2026, se reportó un accidente de tránsito protagonizado por el lanzador grandeliga venezolano Carlos Hernández. El siniestro ocurrió en la Avenida Guayana, específicamente en el tramo que comunica a Puerto Ordaz con San Félix, en el estado Bolívar.

Según los informes preliminares, el vehículo en el que se desplazaba el serpentinero de los Leones del Caracas (LVBP) sufrió un impacto de alta magnitud. Las imágenes del suceso revelan que la unidad quedó en condición de pérdida total.

Accidente de tránsito de Carlos Hernández 

Hasta el momento, las autoridades de tránsito terrestre se encuentran realizando las experticias correspondientes para determinar las causas exactas que originaron el hecho en esta importante arteria vial del sur del país.

Tras el fuerte impacto, Carlos Hernández y sus acompañantes fueron auxiliados de inmediato por los cuerpos de emergencia y trasladados a centros asistenciales cercanos en Ciudad Guayana.

Aunque no se ha emitido un parte médico detallado sobre las lesiones sufridas por el lanzador de 28 años, se confirmó que el traslado fue de carácter urgente para garantizar la atención especializada necesaria.

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