El lanzador Henderson Álvarez de 35 años se mantiene activo y firmó con Leones del Caracas para la temporada 2025 2026. El estelar serpentinero que lanzó un juego sin hit ni carreras en las Grandes Ligas vestirá su tercera camiseta en la LVBP.

Álvarez vendrá a reforzar el bullpen de los melenudos para la próxima campaña, el lanzador tiene experiencia en las Mayores y otras ligas está de vuelta. Álvarez firmó originalmente con Tiburones.

Luego pasó a Magallanes en un cambio, donde tuvo por varias temporadas hasta que los turcos lo dejaron en libertad. Pero ahora recibe esta oportunidad con el equipo de la capital para esta campaña.

Lanzador Henderson Álvarez

Espera ahora tener una temporada saludable como positiva y rendir con los melenudos para esta zafra. La llamada “temporada muerta” ha estado muy movida con cambios, en gerencias y jugadores.

