Compartir

Los Dodgers en la Serie de Campeonato se escapan con dos victorias fabricadas con buen pitcheo. La noche del martes 14 de octubre, el japonés Yoshinobu Yamamoto lanzó un juego completo donde permitió solo una carrera.

El nipón solo permitió el cuadrangular del venezolano Jackson Chourio para darle la victoria a Los Ángeles con pizarra de 5×1. Yamamoto estuvo a la altura en el control y coloca a su equipo en buena posición.

Los Dodgers se alzaron con dos triunfos en el American Family Field de Milwaukee. A principio parecía que Milwaukee se iba a quedar con un triunfo en casa, pero el lanzador japonés se encargó de colocar todo a favor de los Dodgers.

El pitcheo ha sido la punta de lanza de Los Ángeles en esta serie, han logrado tener un bullpen a la altura. Ahora se van a casa con la ventaja a buscar solo dos victorias que lo lleven de nuevo a la Serie Mundial.

Dodgers en la Serie de Campeonato y Marineros de Seattle juega hoy

Un solo encuentro se va a disputar la noche de hoy 15 de octubre de 2025. Marineros de Seattle regresó a casa y se mide hoy a los Azulejos de Toronto en la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

NO DEJES DE LEER AHORA: Estos son los precios de las entradas a los juegos de Magallanes y disputó amistoso con Tigres

Los navales tienen una ventaja de dos victorias logradas en Toronto, pero ahora estarán buscando solo dos triunfos en casa. Por supuesto, no se ha visto la ofensiva de Toronto que de despertar podría cambiar las cosas. El encuentro de hoy será a las ocho de la noche.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas