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Dos sujetos lanzaron a una joven en situación de calle desde un tercer piso y quedaron detenidos en Puerto la Cruz, estado Anzoátegui. La información la dio a conocer el comisario general del CICPC, Douglas Rico.

Una comisión policial de la Delegación Municipal Puerto La Cruz detuvo a dos hombres implicados en el delito de femicidio en grado de frustración contra una joven (15), quien se encuentra en situación de calle.

Los detenidos, identificados como Jorge Rafael Arcia Naranjo (56) y José Gregorio Mujica Veliz (24), fueron detenidos en las parroquias Puerto La Cruz y Pozuelos; municipio Juan Antonio Sotillo del estado Anzoátegui.

Lanzaron a una joven en situación de calle desde un tercer piso

Luego que funcionarios del Cicpc iniciaron las experticias técnico científicas y entrevistas, tras el hecho ocurrido en el Casco Central de Puerto La Cruz, en un edificio ubicado en la calle Buenos Aires, donde la víctima fue lanzada al vacío desde un tercer piso, quedando gravemente herida.

Las pesquisas determinaron la participación directa de Arcia y Mujica en el hecho. Se estableció que la agresión fue el resultado de una acalorada discusión motivada por asuntos pasionales con la joven con quien presuntamente mantenían una relación sentimental.

En estado delicado

Motivo por el cual momentos en que se encontraban dentro del inmueble, iniciaron una discusión y cegados por la ira empujaron a la víctima. Quien posteriormente fue trasladada de urgencia al Hospital Doctor Luis Razetti de Barcelona, donde su estado de salud es de pronóstico reservado.

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Ambos victimarios quedaron a la orden de la Fiscalía 23ª del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Anzoátegui. El Cicpc reitera su compromiso con la protección de los derechos de las mujeres y adolescentes.

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