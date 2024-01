Compartir

Las 10 nuevas películas más esperadas de 2024. La doble huelga de 2023, en la que tanto los gremios de actores como de escritores hicieron campaña para mejorar los acuerdos, alteró los calendarios de producción, lo que provocó que una variedad de películas (y programas de televisión) se retrasaran y/o cambiaran el calendario de lanzamiento previsto.

INTENSAMENTE 2

Alegría, Tristeza, Ira, Asco y Miedo miran incómodos ante una nueva emoción

Imagen: Pixar

Fecha de estreno: En cines el 14 de junio.

Director: Kelsey Mann

Elenco: Amy Poehler, Tony Hale, Maya Hawke

Pixar se ha liberado de la adicción a las secuelas que alimentó durante gran parte de la década de 2010, pero no se permitiría que ninguna película de 300 millones de dólares quedara sin secuela. Así que bienvenida de nuevo a Riley, la chica de Inside Out, que ha entrado en plena adolescencia y ha generado algunas emociones nuevas, lideradas por Anxiety (Maya Hawke), la compañera constante de una adolescente. Pixar y Disney deben saber que volver a visitar el cerebro de Riley es una propuesta bastante irresistible, dado que ya cubrieron este territorio deliciosamente incómodo con Turning Red, una de sus mejores películas en años.

CHICAS MALAS

Foto: Jojo Whilden/Paramount Pictures

Fecha de estreno: En cines el 12 de enero.

Directores: Samantha Jayne, Arturo Pérez Jr.

Elenco: Angourie Rice, Reneé Rapp, Tina Fey

El inusual proceso de película a escenario, musical y película musical tiene un gran éxito de todos los tiempos (La pequeña tienda de los horrores) y muchas más curiosidades fallidas, como la versión de 2005 de Los productores.

JUEGO DE ROLES

Foto: Reiner Bajo/Prime Video

Fecha de lanzamiento: en Prime Video el 12 de enero

Director: Thomas Vicente

Elenco: Kaley Cuoco, David Oyelowo, Bill Nighy

Emma (Kaley Cuoco) es una habitante normal de los suburbios de Nueva Jersey, casada con el apacible Dave (David Oyelowo), que no tiene idea de que ella también es una asesina a sueldo. Después de descubrir la verdad, termina en una aventura salvaje y violenta con su esposa que le patea traseros. En otras palabras, ¿se van a decir algunas Mentiras Verdaderas?

ARGILLE

Un Scottish Fold en una mochila con estampado de rombos.

Imagen: Fotos universales

Fecha de estreno: En cines el 2 de febrero.

Director: Matthew Vaughn

Elenco: Bryce Dallas Howard, Sam Rockwell, Henry Cavill

Matthew Vaughn ha dirigido películas durante 20 años y Argylle es de hecho la primera desde su debut que no tiene algún tipo de conexión con el mundo de los cómics y las novelas gráficas. Dicho esto, seguro que se parece más a Kingsman que a Layer Cake, con un tímido autor (Bryce Dallas Howard) de extravagantes novelas de espionaje que se asocia con un espía real (Sam Rockwell) cuando sus libros comienzan a acercarse inquietantemente a la realidad, o al menos algo sombrío.

LISA FRANKENSTEIN

Kathryn Newton, con mucho pelo, sentada en un pupitre en Lisa Frankenstein

Foto: Michele K. Short/Focus Features

Fecha de estreno: En cines el 9 de febrero.

Directora: Zelda Williams

Elenco: Kathryn Newton, Cole Sprouse, Carla Gugino

Qué diferencia hacen 15 años; En 2009, El cuerpo de Jennifer fue un notorio fracaso para el guionista Diablo Cody, poco después de ganar un Oscar por Juno. Ahora, es su recuperada comedia de terror feminista la que aparece nombrada en el tráiler de su último proyecto, Lisa Frankenstein, ambientada en 1989.

SEÑORA WEB



La madre de Cassandra Webb tomando una fotografía de una araña en una imagen fija de Madame Web

Imagen: Fotos de Sony

Fecha de estreno: En cines el 14 de febrero.

Director: S.J. clarkson

Elenco: Dakota Johnson, Sydney Sweeney, Adam Scott

Sin inmutarse por el relativamente exitoso Morbius, el retraso de Kraven the Hunter hasta 2024 (más sobre esto pronto) y la burla generalizada en Internet por cualquiera de estas películas que no son una secuela de Venom, Sony continúa con su SSWSFNU (Sony Spider-Man Without Spider). -Man For Now Universe) serie con Madame Web.

MUÑECAS PARA CONDUCIR



Geraldine Viswanathan, Margaret Qualley y Beanie Feldstein se encuentran afuera de lo que parece un bar en Drive-Away Dolls.

Foto: Wilson Webb/Focus Features

Fecha de estreno: En cines el 23 de febrero.

Director: Ethan Coen

Elenco: Margaret Qualley, Geraldine Viswanathan, Beanie Feldstein

Abandonado a su suerte, aparte de su hermano, Joel Coen hizo una expresiva versión en blanco y negro de Macbeth. Mientras tanto, Ethan optó por formar equipo con su esposa Tricia Cooke para una comedia criminal de aspecto estridente.

KUNG FU PANDA 4

Fecha de estreno: En cines el 8 de marzo.

Directores: Jonathan Aibel, Glenn Berger

Elenco: Jack Black, Awkwafina, Viola Davis

Es bueno que DreamWorks no exija acuerdos de exclusividad a sus locutores: Kung Fu Panda 4 une a Jack Black, quien regresa a DreamWorks después de saltar a Illumination para cantar “Peaches” como Bowser en The Super Mario Bros. Movie, con Awkwafina. un alumno de Bad Guys que también ha hecho voces para Illumination y Disney. Aquí, Awkwafina le da voz a Zhen, un zorro que ayuda a Po (Black) a defenderse de un nuevo enemigo que cambia de forma llamado The Chameleon (Viola Davis).

GODZILLA X KONG: EL NUEVO IMPERIO

Godzilla ruge hacia el cielo con una columna rosa en Godzilla x Kong: The New Empire

Imagen: Legendario

Fecha de estreno: En cines el 12 de abril.

Director: Adam Wingard

Elenco: Dan Stevens, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry

¡Godzilla está tan sexy ahora mismo! Estuvo en la pantalla grande en el éxito aclamado por la crítica Godzilla Minus One, hizo algunas apariciones raras en televisión a través de Monarch: Legacy of Monsters y parece aventurarse en la Tierra Hueca para esta secuela de la alegre y tonta Godzilla vs. Kong de 2021.

mickey 17

Robert Pattison yace boca arriba, sin camisa, en una máquina azul brillante tipo resonancia magnética, mirando directamente a la cámara, en uno de los primeros avances de Mickey 17 de Bong Joon-ho.

Imagen: Warner Bros. Pictures

Fecha de estreno: En cines el 29 de marzo.

Director: Bong Joon-ho

Elenco: Robert Pattinson, Mark Ruffalo, Toni Collette

Después de sus múltiples premios Oscar por Parasite, el cineasta Bong Joon-ho se tomó uno de los descansos más largos de su carrera; ahora está de regreso con una película de ciencia ficción principalmente en inglés (la primera desde Snowpiercer), otro lanzamiento de primavera sin ningún metraje publicado hasta ahora. Se trata de un “prescindible”, pero no del tipo que solía protagonizar películas de acción de los años 80; Este es un humilde empleado llamado Mickey Barnes (Robert Pattinson) que tiene la capacidad de regenerarse después de la muerte.

