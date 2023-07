Compartir

Héctor organizaba jornadas para desparasitar animales, perros, gatos y conejos pero pocos sabían que era un veterinario impostor. Solo sabía vacunar, gestionaba algunas vacunas y revisaba a los mininos y canes, y las personas al verlo con una bata blanca no despertaba sospechas, pocos imaginaban que de los animales sabía poco.

Algunos lo alababan por las jornadas que hacía, mientras que otras personas decían que no le gustaba como agarraba a los perros. “No me gusta como trata a los perros, no los sabe agarrar, se ve inseguro, ¿será doctor de verdad?”. Pero Héctor hacía caso omiso cuando alguien le decía como hacer el trabajo.

De allí, que poco a poco las andanzas de ser veterinario le iba sacando el jugo y en sus redes sociales el mismo armaba historias de su vida. Sobre sus estudios para que las personas confiaran en el. “Ya con eso del Instagram y Facebook quedo ya como un verdadero veterinario”, decía.

El veterinario impostor

Pero poco a poco le iban exigiendo trabajos, ya no era revisarles las orejas a un gatito o un perro. ¿Doctor y usted sabe esterilizar?, a lo que respondía afirmativamente. Se metía en internet, buscaba tutoriales, algo le decía que no lo hiciera.

Mientras que por otro lado decía… “bueno pero se puede intentar”, pero aquel intento salió mal. Tenía un consultorio improvisado donde el gatito que estaba revisando tuvo que ser revisado por un veterinario de verdad.

“Doctor pero si usted veterinario, no va a saber esterilizar”, pero aquella tarde a pesar de que ninguno de los animales murió quedaba al descubierto. “Queremos ver su título, ver si de verdad es doctor”, le decía una joven…

Quiso huir y no pudo

Ese mediodía varias personas mostraban las facturas de medicamentos y consultas de emergencia. Mientras otro hombre llegaba al lugar y decía a todos que Héctor era un impostor… ¡solamente le gustan los animales!, ¡eso es diferente!

Quiso huir pero no le quedó otra alternativa que entregarse a las autoridades mientras era quedaba registrado como un “veterinario usurpador”.

**Este relato es ficticio, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia.

