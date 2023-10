Compartir

La noche de este viernes, en el Teatro Municipal de Puerto Cabello, el Gobierno de Carabobo en alianza con la Alcaldía de Puerto Cabello y la Arquidiócesis de Caracas presentó “Las Cartas de José Gregorio Hernández, El Musical”, magistral obra escrita por Cora Farías y dirigida por Francisco García, que muestra el lado humano del “Médico de los Pobres”.

El público asistente pudo apreciar esta pieza teatral que refleja a un José Gregorio Hernández tranquilo, familiar, sensible, humano, de buen humor, pero a la vez centrado en la búsqueda constante de la voluntad de Dios y en vivir la caridad hacia la humanidad en el ejercicio de su profesión como médico que además ejercicio con excelencia logrando fundar la bacteriología en el país.

Llamó la atención el cuidado de cada detalle de los que dirigen este musical. Una escenografía cuidadosamente dispuesta, integrada por elementos que identifican la fe del pueblo venezolano, además de la época del entonces siglo XIX. Elegantes y sobrios muebles, el reclinatorio y las imágenes de santos conspiran para adentrar al espectador en esa vida del Beato venezolano.

Sobre el repertorio musical de esta obra, está integrado por piezas del cancionero venezolano e internacional, con canciones en inglés e italiano.

Nathaly Bustamante secretaria de Cultura de la Gobernación de Carabobo , consideró esta presentación “una velada extraordinaria, este excelente trabajo que nos han traído desde Caracas”.

“Todo esto gracias a una alianza con la Arquidiócesis de Caracas y con la productora del evento para llevar adelante este hermoso musical, recomendado 100%, gracias a nuestro gobernador Rafael Lacava, al alcalde Juan Carlos Betancourt, por este hermoso regalo que le han dado no solo a la ciudad de Puerto Cabello sino en Carabobo, seguimos desplegados en Carabobo con Cultura y Arte Por Todas Partes y aquí en Carabobo nadie se rinde”, señaló.

Por su parte Diego Toledo, actor protagonista de “Las Cartas De José Gregorio, El Musical”, comentó que más allá de su participación como actor protagonista, fue una vivencia de fe, que literalmente le cambió la vida.

“Este musical ha sido una bendición para mí, yo tardé una semana entera en asimilar la noticia, porque además mi familia es súper devota del Doctor José Gregorio Hernández, mi abuela dice que la asistió en un parto, mi hermano mayor es José en su honor, entonces son muchas casualidades, que cuando me lo dijeron yo no había caído en cuenta”, comentó.

Agregó, como un testimonio muy personal, “debo admitir que yo no era un creyente, un súper devoto. Después comencé a estudiar al Dr. José Gregorio Hernández profundamente y a medida que lo hacía me fui enamorando mucho más de este personaje, de su bondad, de su santidad, dentro de lo humano que es una de las cosas que más me ha impresionado él como persona, sacrificado por las cosas de Dios, a lo largo de este musical tengo la dicha de vivir muchas experiencias podría decirte sobrenaturales que ha transformado por completo”, recalcó Toledo.

Francisco García, director de “Las Cartas de José Gregorio Hernández, El Musical”, precisó que son 25 canciones en escena y los actores son todos venezolanos.

“Los invito a todos a que lo disfruten, vamos a estar rodando por toda Venezuela, tenemos funciones pendientes en Caracas, un especial en Navidad, en donde no solamente verán la vida del Doctor José Gregorio Hernández como su lado espiritual, sino su lado humano, como venezolano, con un repertorio nacional que nos paseamos por toda nuestra geografía sino por el canto internacional también”.

En este contexto Cora Farías , actriz y escritora de Las Cartas de José Gregorio Hernández, “El Musical” manifestó “¿nosotros qué hemos hecho con este musical? recordarle al pueblo venezolano que él era también un hombre que no solamente era un médico o un santo, sino que era amigo, era hermano, era un hombre bromista que le encantaba la vida y que Dios no quiso que fuera sacerdote, sino que se dedicara a lo que fue su vocación como médico y fue el médico de los pobres.

Mientras que Antonio Lacava, asistente a la obra, indicó “muy agradecido por esta excelente obra musical que nos han regalado en esta noche en Puerto Cabello, en verdad es todo un espectáculo. Esta gran obra es excelente la recomiendo. Agradezco al alcalde, al gobernador”.

