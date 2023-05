Compartir

Para ser Un Buen Carabobeño tienes que tener en cuenta estas cinco claves, las cuales tienes que emplear siempre. Queremos más amor a nuestro estado, nuestros municipios nuestra amada Valencia y que dichas normas se extiendan para tener un mejor país.

La siembra de valores es importante y debemos de ponerlos en práctica para una mejor sociedad. Es por eso que el equipo de Noticias24Carabobo da este aporte de valores para tener una mejor entidad.

No botar basura, no arrojes basura o desechos en la calle, ayer uno de nuestros lectores nos hizo llegar imágenes de como están dejando desperdicios en lugares como montañas o parques. Es hora de que le des la cola a la basura y no le dejes en cualquier parte.

Maneja con prudencia, uno de los llamados que más hemos publicado y recalcado es manejar mejor. Si vas en moto ponte el casco está atento a las señales de tránsito y límites de velocidad, hazlo por tu familia.

Un Buen Carabobeño, seamos ejemplo

No te comas la luz, respetemos el semáforo y cumplamos el tiempo que debemos estar en la luz roja. Generalmente son 20, 30 o hasta 60 segundos, pero respeta la luz, es hora de manejar como debe ser.

No te montes en el trazado peatonal, vemos en varias avenidas de la ciudad como ocupamos el trazado peatonal. Respeta el paso de los transeúntes y esperemos el turno para poder avanzar.

Respeta los puestos azules, si vas a farmacias, centros comerciales, restaurantes de comida rápida no ocupes los puestos para personas discapacitadas. Hoy más que nunca respetemos esos espacios.

Por nuestro Carabobo y nuestra amada Venezuela

Siempre se habla de la limpieza excesiva de las calles de Japón, como de Singapur… está en nosotros que se hable bien en todo el mundo de las calles de Valencia. De su pulcritud y de que no hay un papel en la calle. Carabobo eres tú… Valencia eres tú…

Es hora de que cada uno de nosotros cumplamos con nuestros deberes ciudadanos. Tengamos amor por nuestro país, nuestro estado y ciudad. Coloquemos todos nuestro aporte para que en el futuro digamos con orgullo… ¡Venezuela es el mejor país del mundo!.

Noticias 24 Carabobo

Sigue leyendo ahora más noticias en nuestro portal:

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos.