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A pesar que faltan algunos meses para el Mundial de Fútbol 2026 ya comenzaron a sonar algunas selecciones favoritas. Incluso el mercado de apuestas indican que todos estos combinados han ganado un Mundial.

El mercado va sonando con jugadores y entrenadores fuertes los cuales desde ya aparecen en la palestra. Habrá despedidas en este Mundial, Lionel Messi por Argentina como Cristiano Ronaldo por Portugal.

Como por supuesto se espera por el jugador sorpresa, el cual indican que podría ser este año, alguno de las selecciones africanas. Los encuentros son esperados y todos sabemos cómo se pone Venezuela en un Mundial de Fútbol.

Las cuatro selecciones favoritas para el Mundial de Fútbol 2026

Argentina, indican que es favorita pero más por la calidad de sus jugadores, incluso colocan a Messi como un protagonista pero no como el máximo artillero de esa selección. La cual es la actual campeona.

Francia y Mbappé, la selección “gala” arranca también como favorita, cuenta con grandes jugadores en sus ligas y podría dar la sorpresa nuevamente. Esta selección jugó con Argentina la vez pasada la Final de Qatar.

Por Carlo Ancelotti, Brasil parte como favorita, todo dependerá de cómo se compacten en la cancha y se pueda ver a los brasileros desarrollando su mejor juego. Por tradición y por su juego la dan como una de las cuatro mejores del Mundial 2026.

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España, nuevamente por los jugadores que tienen, la mayoría de Real Madrid como del Barcelona y otros equipos salen como los mejores. Luis de la Fuente tiene grandes figuras para llegar lejos.

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