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El paso de los gatos es algo obligatorio en Okinawa, como en Kanagawa en Japón, es por ello que hay señales de tránsito que te advierten sobre estos. Como todos sabemos los felinos pueden estar tranquilos y de repente salen corriendo.

Es por ello que si vas al volante y miras esta señal debes tener mucha precaución ya que estos pueden saltar desde un costado de la vía y seguir su marcha. Las señales amarillas alertan a los conductores para que reduzcan la velocidad ante la posibilidad de que un gato cruce la calle.

Algunas muestran gatos en pleno salto, mientras que otras tienen huellas o siluetas diseñadas por escolares. Como puedes ver huellas en la vía que te advierten que hay gatitos en la zona, es por ello que debes tener cuidado.

El paso de los gatos o la llamada “cultura michi”

La llamada cultura michi cada vez más va creciendo en Asia y en otros países donde el animal goza de respeto.

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