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Las efemérides del 10 de noviembre, Día Mundial de La Ciencia

By Redacción Carabobo
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efemérides del 10 de noviembre

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Las efemérides del 10 de noviembre nos recuerdan que hoy se celebra el Día Mundial de La Ciencia. El Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo se celebra el 10 de noviembre para destacar el papel vital de la ciencia en el avance de la paz y el desarrollo sostenible a nivel mundial. Su propósito es renovar el compromiso con el uso responsable de la ciencia.

Un día como hoy en 1813: se produce la Batalla de Tierrita Blanca, enfrentamiento militar sucedido en el contexto de la Guerra de Independencia de Venezuela.

Para el año 1873 un día como hoy nace Adolfo d’Empaire Andrade, médico venezolano.

También un día como hoy pero en 1949: muere Pedro Arnal de Castro, educador venezolano (n. 1901).

Un día como hoy nace en 1483: Nace Martín Lutero, monje alemán (f. 1546). Martín Lutero, nacido como Martin Luder, después cambiado a Martin Luther.

Para el año 1493: Nace Paracelso. Theophrastus Phillippus Aureolus Bombastus von Hohenheim. fue un alquimista, médico y astrólogo suizo. Fue conocido porque se creía que había logrado la transmutación del plomo en oro.

En el año 1619 un día como hoy René Descartes tiene el sueño que inspira sus Meditaciones metafísicas. Las Meditaciones metafísicas, cuyo título completo es «Meditaciones metafísicas en las que se demuestran la existencia de Dios y la inmortalidad del alma«.

Las Efemérides del 10 de noviembre

Celebraciones a nivel mundial: hoy se celebra el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo.

Otras celebraciones, hoy se celebra Día Internacional contra el cáncer neuroendocrino (NET). Y el Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC).

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SourceActualidad24, Efemérides de Venezuela, Diario 2001, Historia de Venezuela
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