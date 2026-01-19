Compartir

Las efemérides del 19 de enero, nos recuerda que un día como hoy se funda la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) bajo el nombre de Asociación Nacional de Football (ANF). Gracias a las gestiones de los dirigentes deportivos Juan Jones Parra, el padre jesuita Feliciano Gastamiza, el comerciante Roberto Parra León y Luis Guillermo Blank.

En el año 1961, se inaugura el Parque del Este Generalísimo Francisco de Miranda. (En un tiempo llamado Rómulo Betancourt en honor al presidente que lo inauguró), popularmente conocido como el parque del este.

Para el año 1786, un día como hoy muere en Caracas Don Juan Vicente Bolívar y Ponte, militar y padre del Libertador (n. 1726)

En el año 1823 un día como hoy nace en Caracas el escritor y político Jesús María Sistiaga Lovera (f. 1889)

También un día como hoy pero en 1918: nace el diplomático Arístides Calvani (f. 1986)

Un día como hoy en 1919: es debelada la conspiración cívico- militar encabezada por los capitanes Luis Rafael Pimentel y Félix Andrade Mora contra el régimen gomecista.

Un día como hoy 1937: se funda Ciudad Ojeda en el estado Zulia (es considerada la primera ciudad planificada de Venezuela)

Para el año 1944 un día como hoy el General Isaías Medina Angarita se convierte en el primer presidente de Venezuela invitado a Washington. E interviene como orador invitado ante las Cámaras de Senado y de Representantes del Congreso de los Estados Unidos.

Las efemérides del 19 de enero

Un día como hoy pero en 1957: el equipo Licoreros del Pampero gana a Indios de Oriente 20 a 0, marca vigente en la LVBP como el juego por blanqueo de mayor ventaja.

También un día como hoy pero en 1970: inician las actividades académicas de la Universidad Simón Bolívar.

Para el año 1971 un día como hoy se funda el partido político Movimiento al Socialismo MAS.

En el año 1974 un día como hoy se inaugura la escultura El Espejo Solar del artista guayanés Alejandro Otero en la Universidad Simón Bolívar.

Para el año 1997 un día como hoy muere en Caracas el actor y cantante «Manolo Manolo» (n. 1952)

Otra perdida, un día como hoy pero en 2001: muere en su natal Barquisimeto el primer actor Mariano Álvarez (n. 1952)

Para el año 1809: nace Edgar Allan Poe escritor estadounidense (f. 1849).

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas