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Las efemérides del 24 de diciembre nos recuerdan que hoy es el día de la Víspera de Navidad. Un 25 de diciembre nace el Niño Dios.

Un día como hoy en 1786: nace Gregor MacGregor un escocés llamado «el Jenofonte de América» comandante distinguido de la Guerra de Independencia que fallece en Caracas en 1845

Para el año 1835 un día como hoy las fuerzas de Páez sitian a Puerto Cabello contra los reformistas comandados por Pedro Carujo

También un día como hoy en 1858: es sancionada por la Convención Nacional en Valencia la Constitución de 1858

Para el año 1908 un día como hoy nace el anotador de béisbol «Gregorito» Rodríguez, exaltado al Salón de la Fama del Deporte Venezolano en 1980.

Las efemérides del 24 de diciembre

También un día como hoy en 1921: nace en Valle de la Pascua, estado Guárico, el escritor Pedro Díaz Seijas (f. 2010)

Para el año 1944 un día como hoy nace en Achaguas, estado Apure, Irene Morales nuestra décima Miss Venezuela en 1963

Un día como hoy en 1971: nace en Caripito, estado Monagas, el grandeliga Alex Cabrera «el samurai»

También un día como hoy en 1981: muere en Caracas el jurista Pedro Guzmán Rivera (n. 1894)

Un día como hoy en 2002: muere en Caracas el primer actor Tomás Henríquez (n. 1921)

También un día como hoy en 2009: muere en Caracas Rafael Caldera presidente de Venezuela de 1969 a 1974 y de 1994 a 1999 (n. 1911)

Un día como hoy en 1536: el conquistador español Sebastián de Belalcázar funda la ciudad de Popayán en el actual territorio de Colombia.

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Para el año 1726 un día como hoy se declara fundada la ciudad de Montevideo.

También un día como hoy en 1813: En la Guerra de Independencia de México se produce la Batalla de las Lomas de Santa María, donde las tropas insurgentes. Comandadas por José María Morelos, son derrotadas por las tropas españolas del comandante Agustín de Iturbide.

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