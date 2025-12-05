Compartir

Las efemérides del 5 de diciembre nos recuerdan que un día como hoy se inaugura la Avenida Fuerzas Armadas en Caracas (1956).

También se celebra el Día del Profesor Universitario.

Muere Wolfgang Amadeus Mozart (1791) Compositor y pianista austriaco.

Un día como hoy se libran la Batalla de Araure (1813). Y Batalla de Urica (1814).

Muere José Tomás Boves (1814) Militar español.

Se funda Avianca (1919). Es la primera aerolínea en la historia fundada en América Latina.

Muere Benjamín Holt (1920) Inventor estadounidense, conocido por patentar y manufacturar el primer tractor de tracción continua. Fundó junto a Daniel Best la empresa Caterpillar Inc. el fabricante más grande del mundo de maquinaria para la construcción.

Se inaugura el Estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela (1951).

Muere Jorge Negrete (1953) Actor y cantante mexicano.

Nace Luis Silva (1962) Cantante venezolano.

Rafael Caldera del partido Convergencia es elegido presidente de Venezuela (1993).

Inicia transmisiones Meridiano Televisión (1997).

Efemérides del 5 de diciembre

Muere Nelson Mandela (2013) Abogado, activista contra el apartheid, político y filántropo sudafricano, presidente de su país de 1994 a 1999. Fue el primer mandatario de raza negra en dirigir el poder ejecutivo y el primero en ser elegido por sufragio universal en su país.

La Parranda de San Pedro, celebración religiosa que se realiza todos los 29 de junio en las poblaciones de Guarenas y Guatire desde tiempos de la Colonia; es declarada por la Unesco Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad (2013).

Yulimar Rojas se convierte en la primera venezolana en ganar el premio al Atleta del Año de la World Athletics (2020). Curiosidades de Venezuela en las Olimpiadas.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas