Las extrañas voces en la torre de control, sorprendieron a Scott Billmer, quien estaba de guardia un poco más de la una de la madrugada; en una torre en uno de los aeropuertos de América del Norte.

Scott había tomado la guardia, y se había preparado un café como lo hacía siempre en su trabajo. Pero aquella noche vivió una experiencia aterradora, cuando era un poco más de la medianoche, entraba una comunicación al canal.

Billmer escuchó y pidió identificarse, como observaba el canal y no aparecía ninguna aeronave en vuelo. En aquella madrugada fría de febrero de 1981, revisaba la carpeta de vuelos, y no aparecía ninguno en la madrugada.

Scott escuchaba voces pidiendo ayuda al otro lado de la extraña comunicación… For whatever else you want, please help us. Por lo que más quiera ayúdenos por favor, decían al otro lado de la comunicación.

El operador de guardia se comunicaba con otros aeropuertos cercanos como colocaba la comunicación grabada. Pensaron que se trataba de un vuelo de emergencia, pero nadie tenía reportes de nada.

Las extrañas voces en la torre de control

Scott revisaba los radares y no había nada en el mismo, solamente los reportes del día. Scott intentaba comunicarse con el extraño vuelo, pedía coordenadas pero no tenía respuesta. “Le habla Scott Billmer operador de guardia, respondan por favor”.

Pero al otro lado, escuchaba lo mismo, las voces desesperadas solicitando ayuda, como se escuchaban personas angustiadas e incluso algunas llorando. Durante 13 minutos duró la comunicación desde un extraño vuelo.

Billmer informó del hecho, pero nadie tenía una respuesta en torno a lo que había sucedido. Como no entendía como las personas estaban pidiendo ayuda en la radio de un avión fantasma; cuando el único autorizado para contestar.

Hasta ahora lo ocurrido lo destacan como una actividad paranormal en uno de los aeropuertos. Mientras que otros destacan que no hubo tal vuelo y qué el mismo sería obra de creadores de leyendas urbanas.

*Esta leyenda es ficticia cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia

